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Расписание трансляций и результаты чемпионата мира 2022 по хоккею


Расписание чемпионата мира по хоккею 2022

85-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. Матчи чемпионата состоятся в Хельсинки и Тампере.

1/4 финала


26 мая 2022, четверг

Германия - Чехия  - 1:4
Швеция - Канада - 3:4 ОТ
Швейцария - США - 0:3
Финляндия - Словакия - 4:2

1/2 финала

28 мая 2022, суббота

14:20 Финляндия - США - 4:3
18:20 Канада - Чехия - 6:1

Матч за 3-е место

29 мая 2022, воскресенье

15:20 Чехия - США (Матч Страна, Матч ТВ 30 мая в 01:20)

Финал

29 мая 2022, воскресенье

20:20 Финляндия - Канада (Матч ТВ, Матч Страна)

В расписании трансляций ЧМ-2022 возможны изменения.

Время начала матчей - московское.









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