



85-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. Матчи чемпионата состоятся в Хельсинки и Тампере.



1/4 финала



26 мая 2022, четверг



Германия - Чехия - 1:4

Швеция - Канада - 3:4 ОТ

Швейцария - США - 0:3

Финляндия - Словакия - 4:2



1/2 финала



28 мая 2022, суббота



14:20 Финляндия - США - 4:3

18:20 Канада - Чехия - 6:1



Матч за 3-е место



29 мая 2022, воскресенье



15:20 Чехия - США (Матч Страна, Матч ТВ 30 мая в 01:20)



Финал



29 мая 2022, воскресенье



20:20 Финляндия - Канада (Матч ТВ, Матч Страна)



В расписании трансляций ЧМ-2022 возможны изменения.



Время начала матчей - московское.