85-й чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 13 по 29 мая 2022 года в Финляндии. Матчи чемпионата состоятся в Хельсинки и Тампере.
1/4 финала
26 мая 2022, четверг
Германия - Чехия - 1:4
Швеция - Канада - 3:4 ОТ
Швейцария - США - 0:3
Финляндия - Словакия - 4:2
1/2 финала
28 мая 2022, суббота
14:20 Финляндия - США - 4:3
18:20 Канада - Чехия - 6:1
Матч за 3-е место
29 мая 2022, воскресенье
15:20 Чехия - США (Матч Страна, Матч ТВ 30 мая в 01:20)
Финал
29 мая 2022, воскресенье
20:20 Финляндия - Канада (Матч ТВ, Матч Страна)
В расписании трансляций ЧМ-2022 возможны изменения.
Время начала матчей - московское.