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Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею


Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира

Накануне завершился чемпионат мира по хоккею, который принимали финские города Хельсинки и Тампере. В финальном матче встречались сборные Финляндии и Канады – главные фавориты всего чемпионата. Победу со счетом 4:3 в овертайме одержала команда хозяев мирового первенства. Отметим, что перед стартом турнира именно финская и канадская сборные числились главными фаворитами. Воспользовавшись щедрым приветственным бонусом БК Астрабет (https://favoritnr1.com/140742-bonus-bk-astrabet.html), можно было сорвать повышенный куш с долгосрочной ставки на викторию Cуоми на ЧМ. Помимо привлекательной бонусной линейки, букмекер может похвастать высокими коэффициентами и широкой росписью.

Расскажем о пути к решающему матчу финалистов и главной встрече турнира.

Путь к финалу Финляндии


Сборная Финляндии играла в группе «В». Это более сложная пулька, однако финны не имели здесь особых сложностей. Потеряли очки лишь в матче против Швеции, проиграв той в буллитной перестрелке 2:3. Помимо этого команда Суоми одержала 6 побед, причем пропустили всего 5 шайб – меньше всех на групповом этапе. С первого места вышли в плей-офф.

В 1/4 финала финны встречались со сборной Словакии и неожиданно получили очень сложный матч. Уступали 0:2, но смогли к концовке встречи подойти в роли лидера. За секунду до конца забросили 4-ю шайбу – 4:2 в пользу подопечных Ялонена. Далее Финляндия играла с командой США и снова одержала волевую победу – 4:3.

Путь к финалу Канады


Сборная Канады чуть менее уверенно прошла групповой этап, причем состав участников октета «А» был на порядок слабее, чем у финской сборной. Отдельно отметим поражение от Дании 2:3. В плей-офф последовательно были переиграны Швеция 4:3 в овертайме и Чехия 6:1. В матче против шведов у кленовых листьев получилось чудесное спасение – уступали без вариантов 0:3, но сумели собраться и развернуть матч. В полуфинале чехи не смогли дать бой Канаде.

Финальный матч


В финальном матче сошлись два кита мирового хоккея современности. Финляндия – действующий олимпийский чемпион и вице-чемпион мира, Канада – действующий победитель мирового первенства. Финальный матч выдался очень интересным. Градус накалялся постепенно, достигнув апогея в самой концовке встречи.

В первом периоде голов заброшено не было. Команды присматривались друг к другу и сыграли очень осторожно – без фолов и с минимумов бросков по воротам.

Во второй трети матча счет открыли канадцы – Козенс отличился в большинстве. Шайба осталась единственной в этой двадцатиминутке.

В третьем периоде Финляндия взвинтила темп и прижала Канаду к ее воротам. Финны вынуждали родоначальников хоккея обороняться и фолить. Серия из 3-х удалений дорого обошлась канадцам – Гранлунд в течение двух минут реализовал 2 большинства кряду и вывел свою команду вперед. На 55-й минуте Армиа сделал счет 3:1. Казалось бы, это точка в матче. Но только не когда твой соперник – Канада. Кленовые листья за 2 минуты до конца забросили 2 шайбы и перевели игру в овертайм.

«Наевшись» в обороне в третьем периоде, в овертайме Канада продолжила фолить. На сей раз нарушение правил оказалось фатальным – Маннинен реализовал лишнего и принес своей команде победу на турнире. 4:3 – победа Финляндии. Команда Суоми сумела взять реванш у соперника за поражение в финале предыдущего чемпионата мира.









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    Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира по хоккею

    Сборная Финляндии выиграла домашний чемпионат мира

    Накануне завершился чемпионат мира по хоккею, который принимали финские города Хельсинки и Тампере.

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