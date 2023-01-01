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Канада - победитель молодежного чемпионата мира по хоккею 2023



Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022, 2023

С 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в канадских городах Галифакс и Монктон состоялся 47-й молодежный чемпионат мира по хоккею.

В группе А выступили сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии и Австрии. В группу В попали США, Финляндия, Швейцария, Словакия и Латвия.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023


Расписание и результаты матчей предварительного раунда

Время начала матчей - московское.

26.12 Финляндия - Швейцария - 2:3 ОТ
26.12 Швеция - Австрия - 11:0
27.12 Латвия - США - 2:5
27.12 Чехия - Канада - 5:2
27.12 Финляндия - Словакия - 5:2
27.12 Германия - Швеция - 0:1
28.12 Швейцария - Латвия - 3:2 Б
28.12 Австрия - Чехия - 0:9
29.12 Словакия - США - 6:3
29.12 Канада - Германия - 11:2
29.12 Латвия - Финляндия - 0:3
29.12 Швеция - Чехия - 3:2 ОТ
30.12 США - Швейцария - 5:1
30.12 Австрия - Канада - 0:11
30.12 Словакия - Латвия - 3:0
31.12 Германия - Австрия - 4:2
31.12 Швейцария - Словакия - 4:3 Б
31.12 Чехия - Германия - 8:1
01.01 США - Финляндия - 6:2
01.01 Канада - Швеция - 5:1

Группа А: 1. Чехия - 10 очков, 2. Канада - 9, 3. Швеция - 8, 4. Германия - 3, 5. Австрия - 0.

Группа В: 1. США - 9 очков, 2. Финляндия - 7, 3. Словакия - 7, 4. Швейцария - 6, 5. Латвия - 1.

Расписание плей-офф МЧМ 2022/2023


Утешительный раунд

02.01 Латвия - Австрия - 5:2
04.01 Австрия - Латвия - 2:4

Четвертьфиналы

02.01 Финляндия - Швеция - 2:3
02.01 Чехия - Швейцария - 9:1
03.01 США - Германия - 11:1
03.01 Канада - Словакия - 4:3 ОТ

Полуфиналы

04.01 Чехия - Швеция - 2:1 ОТ
05.01 США - Канада - 2:6

За 3-е место

05.01 США - Швеция - 8:7 ОТ

Финал

06.01 Чехия - Канада - 2:3 ОТ









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    Канада - победитель молодежного чемпионата мира по хоккею 2023

    Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022, 2023

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