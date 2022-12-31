Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Расписание матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 на 29 декабря



Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022, 2023

С 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в канадских городах Галифакс и Монктон пройдет 47-й молодежный чемпионат мира по хоккею.

В группе А выступят сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии и Австрии. В группу В попали США, Финляндия, Швейцария, Словакия и Латвия.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023


Расписание и результаты матчей предварительного раунда

Время начала матчей - московское.

26.12 Финляндия - Швейцария - 2:3 ОТ
26.12 Швеция - Австрия - 11:0
27.12 Латвия - США - 2:5
27.12 Чехия - Канада - 5:2
27.12 Финляндия - Словакия - 5:2
27.12 Германия - Швеция - 0:1
28.12 Швейцария - Латвия - 3:2 Б
28.12 Австрия - Чехия - 0:9
29.12 Словакия - США - 6:3
29.12 Канада - Германия - 11:2
29.12 19:00 Латвия - Финляндия
29.12 21:30 Швеция - Чехия
30.12 00:00 США - Швейцария
30.12 02:30 Австрия - Канада
30.12 19:00 Словакия - Латвия
31.12 00:30 Германия - Австрия
31.12 19:00 Швейцария - Словакия
31.12 21:30 Чехия - Германия
01.01 00:00 США - Финляндия
01.01 02:30 Канада - Швеция

Расписание плей-офф МЧМ 2022/2023


Утешительный раунд

02.01 17:30
04.01 19:00
05.01 19:00

Четвертьфиналы

02.01 19:00
02.01 21:30
03.01 00:00
03.01 02:30

Полуфиналы

04.01 22:30
05.01 02:30

За 3-е место

05.01 22:30

Финал

06.01 02:30









  • Хоккей на Олимпиаде 2022. Расписание и результаты всех матчей
  • Хоккей. Олимпиада 2014 в Сочи
  • Хоккей. Олимпиада 2002 в Солт-Лейк-Сити
  • Хоккей. Олимпиада 2010 в Ванкувере
  • Чемпионы и призеры чемпионатов мира по хоккею по годам
    •




    Чемпионат Англии по футболу АПЛ-2022/2023. Расписание матчей 30 декабря

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 29 декабря

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр 29 декабря, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 на 29 декабря

    Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022, 2023

    С 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в канадских городах Галифакс и Монктон пройдет 47-й молодежный чемпионат мира по хоккею.

    Лыжные гонки: Кубок Мира 2022/2023 - Тур де Ски, расписание трансляций

    Кубок мира по лыжным гонкам, Тур де Ски, 2022, 2023

    С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Швейцарии, Германии и Италии пройдет лыжная многодневка «Тур де Ски».









    Где находится на карте аэродром «Энгельс», карта аэродрома «Энгельс» в России
    Где находится Киев на карте Украины, карта Киева
    Народные приметы на 31 декабря 2022 года
    Погода в Москве 31 декабря 31.12.2022. Температура в Москве на Новый год
    Где находится Клинцы на карте Брянской области, карта города Клинцы
    Какой праздник 31 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России
    Какой праздник 30 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России
    29 декабря - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Какие компании и бренды ушли из России на 29 декабря 2022
    Сколько дней отдыхаем на Новый год 2022, сколько дней до Нового года


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru