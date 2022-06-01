Расписание матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 на 30 декабря

С 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в канадских городах Галифакс и Монктон пройдет 47-й молодежный чемпионат мира по хоккею.
В группе А выступят сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии и Австрии. В группу В попали США, Финляндия, Швейцария, Словакия и Латвия.
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023
Расписание и результаты матчей предварительного раунда
Время начала матчей - московское.
26.12 Финляндия - Швейцария - 2:3 ОТ
26.12 Швеция - Австрия - 11:0
27.12 Латвия - США - 2:5
27.12 Чехия - Канада - 5:2
27.12 Финляндия - Словакия - 5:2
27.12 Германия - Швеция - 0:1
28.12 Швейцария - Латвия - 3:2 Б
28.12 Австрия - Чехия - 0:9
29.12 Словакия - США - 6:3
29.12 Канада - Германия - 11:2
29.12 Латвия - Финляндия - 0:3
29.12 Швеция - Чехия - 3:2 ОТ
30.12 00:00 США - Швейцария
30.12 02:30 Австрия - Канада
30.12 19:00 Словакия - Латвия
31.12 00:30 Германия - Австрия
31.12 19:00 Швейцария - Словакия
31.12 21:30 Чехия - Германия
01.01 00:00 США - Финляндия
01.01 02:30 Канада - Швеция
Расписание плей-офф МЧМ 2022/2023
Утешительный раунд
02.01 17:30
04.01 19:00
05.01 19:00
Четвертьфиналы
02.01 19:00
02.01 21:30
03.01 00:00
03.01 02:30
Полуфиналы
04.01 22:30
05.01 02:30
За 3-е место
05.01 22:30
Финал
06.01 02:30