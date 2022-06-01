Расписание матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 на 30 декабря





С 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в канадских городах Галифакс и Монктон пройдет 47-й молодежный чемпионат мира по хоккею.



В группе А выступят сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии и Австрии. В группу В попали США, Финляндия, Швейцария, Словакия и Латвия.





Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023



Расписание и результаты матчей предварительного раунда



Время начала матчей - московское.



26.12 Финляндия - Швейцария - 2:3 ОТ

26.12 Швеция - Австрия - 11:0

27.12 Латвия - США - 2:5

27.12 Чехия - Канада - 5:2

27.12 Финляндия - Словакия - 5:2

27.12 Германия - Швеция - 0:1

28.12 Швейцария - Латвия - 3:2 Б

28.12 Австрия - Чехия - 0:9

29.12 Словакия - США - 6:3

29.12 Канада - Германия - 11:2

29.12 Латвия - Финляндия - 0:3

29.12 Швеция - Чехия - 3:2 ОТ

30.12 00:00 США - Швейцария

30.12 02:30 Австрия - Канада

30.12 19:00 Словакия - Латвия

31.12 00:30 Германия - Австрия

31.12 19:00 Швейцария - Словакия

31.12 21:30 Чехия - Германия

01.01 00:00 США - Финляндия

01.01 02:30 Канада - Швеция





Расписание плей-офф МЧМ 2022/2023



Утешительный раунд



02.01 17:30

04.01 19:00

05.01 19:00



Четвертьфиналы



02.01 19:00

02.01 21:30

03.01 00:00

03.01 02:30



Полуфиналы



04.01 22:30

05.01 02:30



За 3-е место



05.01 22:30



Финал



06.01 02:30