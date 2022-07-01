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Расписание матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023



Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022, 2023

С 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в канадских городах Галифакс и Монктон пройдет 47-й молодежный чемпионат мира по хоккею.

В группе А выступят сборные Канады, Швеции, Чехии, Германии и Австрии. В группу В попали США, Финляндия, Швейцария, Словакия и Латвия.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023


Расписание и результаты матчей предварительного раунда

Время начала матчей - московское.

26.12 19:00 Финляндия - Швейцария
26.12 21:30 Швеция - Австрия
27.12 00:00 Латвия - США
27.12 02:30 Чехия - Канада
27.12 19:00 Финляндия - Словакия
27.12 21:30 Германия - Швеция
28.12 00:00 Швейцария - Латвия
28.12 02:30 Австрия - Чехия
29.12 00:00 Словакия - США
29.12 02:30 Канада - Германия
29.12 19:00 Латвия - Финляндия
29.12 21:30 Швеция - Чехия
30.12 00:00 США - Швейцария
30.12 02:30 Австрия - Канада
30.12 19:00 Словакия - Латвия
31.12 00:30 Германия - Австрия
31.12 19:00 Швейцария - Словакия
31.12 21:30 Чехия - Германия
01.01 00:00 США - Финляндия
01.01 02:30 Канада - Швеция

Расписание плей-офф МЧМ 2022/2023


Утешительный раунд

02.01 17:30
04.01 19:00
05.01 19:00

Четвертьфиналы

02.01 19:00
02.01 21:30
03.01 00:00
03.01 02:30

Полуфиналы

04.01 22:30
05.01 02:30

За 3-е место

05.01 22:30

Финал

06.01 02:30









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    Молодежный чемпионат мира по хоккею 2022, 2023

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