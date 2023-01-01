ЧМ по хоккею 2023. Расписание матчей чемпионата мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2023 году пройдет с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии. Матчи чемпионата состоятся в Риге и Тампере.
Расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2023
Групповой этап
12.05 16:20 Финляндия - США
12.05 16:20 Словакия - Чехия
12.05 20:20 Швеция - Германия
12.05 20:20 Латвия - Канада
13.05 12:20 Франция - Австрия
13.05 12:20 Швейцария - Словения
13.05 16:20 Венгрия - Дания
13.05 16:20 Норвегия - Казахстан
13.05 20:20 Германия - Финляндия
13.05 20:20 Словакия - Латвия
14.05 12:20 США - Венгрия
14.05 12:20 Словения - Канада
14.05 16:20 Франция - Дания
14.05 16:20 Норвегия - Швейцария
14.05 20:20 Швеция - Австрия
14.05 20:20 Чехия - Казахстан
15.05 16:20 Германия - США
15.05 16:20 Словакия - Канада
15.05 20:20 Финляндия - Швеция
15.05 20:20 Чехия - Латвия
16.05 16:20 Дания - Австрия
16.05 16:20 Словения - Норвегия
16.05 20:20 Франция - Венгрия
16.05 20:20 Швейцария - Казахстан
17.05 16:20 США - Австрия
17.05 16:20 Латвия - Норвегия
17.05 20:20 Финляндия - Франция
17.05 20:20 Канада - Казахстан
18.05 16:20 Венгрия - Швеция
18.05 16:20 Чехия - Словения
18.05 20:20 Дания - Германия
18.05 20:20 Швейцария - Словакия
19.05 16:20 Венгрия - Финляндия
19.05 16:20 Латвия - Словения
19.05 20:20 Австрия - Германия
19.05 20:20 Казахстан - Словакия
20.05 12:20 США - Дания
20.05 12:20 Норвегия - Чехия
20.05 16:20 Австрия - Финляндия
20.05 16:20 Канада - Швейцария
20.05 20:20 Швеция - Франция
20.05 20:20 Казахстан - Латвия
21.05 16:20 Германия - Венгрия
21.05 16:20 Словения - Словакия
21.05 20:20 США - Франция
21.05 20:20 Чехия - Швейцария
22.05 16:20 Дания - Швеция
22.05 16:20 Канада - Норвегия
22.05 20:20 Австрия - Венгрия
22.05 20:20 Казахстан - Словения
23.05 12:20 Германия - Франция
23.05 12:20 Словакия - Норвегия
23.05 16:20 Швеция - США
23.05 16:20 Канада - Чехия
23.05 20:20 Финляндия - Дания
23.05 20:20 Швейцария - Латвия
1/4 финала
25.05 16:20
25.05 16:20
25.05 20:20
25.05 20:20
1/2 финала
27.05 14:20
27.05 18:20
Матч за 3-е место
28.05 15:20
Финал
28.05 20:20
Время начала матчей - московское.