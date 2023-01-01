Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


ЧМ по хоккею 2023. Расписание матчей чемпионата мира по хоккею



Расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2023

Чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2023 году пройдет с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии. Матчи чемпионата состоятся в Риге и Тампере.

Расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2023


Групповой этап

12.05 16:20 Финляндия - США
12.05 16:20 Словакия - Чехия
12.05 20:20 Швеция - Германия
12.05 20:20 Латвия - Канада
13.05 12:20 Франция - Австрия
13.05 12:20 Швейцария - Словения
13.05 16:20 Венгрия - Дания
13.05 16:20 Норвегия - Казахстан
13.05 20:20 Германия - Финляндия
13.05 20:20 Словакия - Латвия
14.05 12:20 США - Венгрия
14.05 12:20 Словения - Канада
14.05 16:20 Франция - Дания
14.05 16:20 Норвегия - Швейцария
14.05 20:20 Швеция - Австрия
14.05 20:20 Чехия - Казахстан
15.05 16:20 Германия - США
15.05 16:20 Словакия - Канада
15.05 20:20 Финляндия - Швеция
15.05 20:20 Чехия - Латвия
16.05 16:20 Дания - Австрия
16.05 16:20 Словения - Норвегия
16.05 20:20 Франция - Венгрия
16.05 20:20 Швейцария - Казахстан
17.05 16:20 США - Австрия
17.05 16:20 Латвия - Норвегия
17.05 20:20 Финляндия - Франция
17.05 20:20 Канада - Казахстан
18.05 16:20 Венгрия - Швеция
18.05 16:20 Чехия - Словения
18.05 20:20 Дания - Германия
18.05 20:20 Швейцария - Словакия
19.05 16:20 Венгрия - Финляндия
19.05 16:20 Латвия - Словения
19.05 20:20 Австрия - Германия
19.05 20:20 Казахстан - Словакия
20.05 12:20 США - Дания
20.05 12:20 Норвегия - Чехия
20.05 16:20 Австрия - Финляндия
20.05 16:20 Канада - Швейцария
20.05 20:20 Швеция - Франция
20.05 20:20 Казахстан - Латвия
21.05 16:20 Германия - Венгрия
21.05 16:20 Словения - Словакия
21.05 20:20 США - Франция
21.05 20:20 Чехия - Швейцария
22.05 16:20 Дания - Швеция
22.05 16:20 Канада - Норвегия
22.05 20:20 Австрия - Венгрия
22.05 20:20 Казахстан - Словения
23.05 12:20 Германия - Франция
23.05 12:20 Словакия - Норвегия
23.05 16:20 Швеция - США
23.05 16:20 Канада - Чехия
23.05 20:20 Финляндия - Дания
23.05 20:20 Швейцария - Латвия

1/4 финала

25.05 16:20
25.05 16:20
25.05 20:20
25.05 20:20

1/2 финала

27.05 14:20
27.05 18:20

Матч за 3-е место

28.05 15:20 

Финал

28.05 20:20


Время начала матчей - московское.









  • Канада - победитель молодежного чемпионата мира по хоккею 2023
  • Хоккей на Олимпиаде 2022. Расписание и результаты всех матчей
  • Хоккей. Олимпиада-2014. Ставки букмекеров, прогнозы
  • Хоккей. Олимпиада 2014 в Сочи
  • Хоккей. Олимпиада 2002 в Солт-Лейк-Сити
  • Хоккей. Олимпиада 2010 в Ванкувере
  • Чемпионы и призеры чемпионатов мира по хоккею по годам
    •




    На каком сайте можно найти точный прогноз на футбол

    Прогнозы на футбол

    Ставки на футбол - это довольно интересный, но в то же время сложный процесс. Трудность заключается в том, что человеку необходимо угадать тот или иной результат.

    ЧМ по хоккею 2023. Расписание матчей чемпионата мира по хоккею

    Расписание матчей чемпионата мира по хоккею 2023

    Чемпионат мира по хоккею с шайбой в 2023 году пройдет с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии. Матчи чемпионата состоятся в Риге и Тампере.

    Победители Лиги чемпионов УЕФА, все финалы Лиги чемпионов по футболу

    Победители Лиги чемпионов по футболу

    Первым обладателем престижного трофея стал мадридский «Реал», переигравший в финале на стадионе «Парк де Пренс» в Париже французский «Реймс».

    Самые результативные матчи в истории РФПЛ

    Самые результативные матчи за всю историю РФПЛ

    Матч между «Сочи» и «Ростовом», который состоялся 19 июня 2020 года стал самым результативным за все время существования российской футбольной Премьер-лиги.

    Обладатели «Золотого мяча» в футболе

    Обладатели Золотого мяча

    «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».









    Курс евро к рублю ЦБ РФ на 2 февраля 2023
    Курс доллара к рублю ЦБ РФ на 2 февраля 2023
    Зимний кубок РПЛ 2023: расписание трансляций матчей, участники
    Где находится Приднестровье на карте
    Сколько ресторанов Макдоналдс работало в России
    Времена года для детей в стихах
    Состав отборочных групп к Евро-2024 по футболу
    Где находится нефтепровод «Дружба» на карте
    Знак зодиака Дева, характеристика мужчин и женщин, карьера, здоровье, совместимость
    Где находится Белая Церковь на карте Киевской области


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru