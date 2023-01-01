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Расписание трансляций ЧМ-2023 по хоккею на каналах ТВ



Расписание трансляций на ТВ матчей чемпионата мира по хоккею 2023

Телетрансляции с чемпионата мира по хоккею 2023 в Латвии и Финляндии будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканалы Матч Страна и Матч Игра.

Расписание трансляций ЧМ-2023 по хоккею на каналах ТВ


12 мая 2023, пятница

16:20 Финляндия - США (Матч ТВ)
16:20 Словакия - Чехия (Матч Страна, Матч ТВ 13.05 в 01:50)
20:20 Швеция - Германия (Матч ТВ, Матч Страна)
20:20 Латвия - Канада (Матч ТВ 13.05 в 10:30)

13 мая 2023, суббота

12:20 Франция - Австрия
12:20 Швейцария - Словения (Матч Игра)
16:20 Венгрия - Дания
16:20 Норвегия - Казахстан (Матч Игра)
20:20 Германия - Финляндия (Матч Игра)
20:20 Словакия - Латвия

Полное расписание матчей ЧМ-2023

Все чемпионы и призеры чемпионатов мира по хоккею

14 мая 2023, воскресенье

12:20 США - Венгрия (Матч Игра)
12:20 Словения - Канада (Матч ТВ)
16:20 Франция - Дания
16:20 Норвегия - Швейцария (Матч Игра)
20:20 Швеция - Австрия
20:20 Чехия - Казахстан (Матч Игра)

В расписании трансляций ЧМ-2023 возможны изменения.

Время начала трансляций - московское.









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    Расписание трансляций ЧМ-2023 по хоккею на каналах ТВ

    Расписание трансляций на ТВ матчей чемпионата мира по хоккею 2023

    Телетрансляции с чемпионата мира по хоккею 2023 в Латвии и Финляндии будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканалы Матч Страна и Матч Игра.

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