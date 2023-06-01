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Расписание матчей МЧМ-2024 по хоккею, результаты, турнирная таблица



Молодежный чемпионат мира по хоккею 2024

С 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года в Швеции состоится 48-й чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Матчи МЧМ-2024 примет Гетеборг.

В группе А выступят сборные Канады, Швеции, Финляндии, Германии и Латвии. В группу В попали Чехия, США, Словакия, Швейцария и Норвегия.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023/2024


Расписание и результаты матчей предварительного раунда

26 декабря, вторник

14:00 Словакия - Чехия
16:30 Финляндия - Канада
19:00 США - Норвегия
21:30 Швеция - Латвия

27 декабря, среда

14:00 Словакия - Швейцария
16:30 Финляндия - Германия
19:00 Норвегия - Чехия
21:30 Латвия - Канада

28 декабря, четверг

19:00 Швейцария - США
21:30 Германия - Швеция

29 декабря, пятница

14:00 Норвегия - Словакия
16:30 Латвия - Финляндия
19:00 Чехия - США
21:30 Канада - Швеция

30 декабря, суббота

19:00 Швейцария - Норвегия
21:30 Германия - Латвия

31 декабря, воскресенье

14:00 США - Словакия
16:30 Швеция - Финляндия
19:00 Чехия - Швейцария
21:30 Канада - Германия

Турнирная таблица МЧМ-2024

Группа А: 1. Канада - 0 очков, 2. Швеция - 0, 3. Финляндия - 0, 4. Германия - 0, 5. Латвия - 0.

Группа В: 1. Чехия - 0 очков, 2. США - 0, 3. Словакия - 0, 4. Швейцария - 0, 5. Норвегия - 0.

Расписание плей-офф МЧМ-2024


Утешительный раунд

02.01 11:00
04.01 13:00
05.01 13:00

На прошлогоднем турнире сборная Австрии уступила в двух матчах утешительного раунда латвийским хоккеистам и уступила место в высшем дивизионе сборной норвегии..

Четвертьфиналы

02.01 14:00
02.01 16:00
02.01 19:00
02.01 21:30

Полуфиналы

04.01 17:00
04.01 21:30

За 3-е место

05.01 17:00

Финал

05.01 21:30

Год назад в финале молодежного чемпионата мира сборная Канады переиграла в дополнительное время команду Чехии.

Время начала матчей - московское.









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