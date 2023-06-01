Расписание матчей МЧМ-2024 по хоккею, результаты, турнирная таблица





С 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года в Швеции состоится 48-й чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Матчи МЧМ-2024 примет Гетеборг.



В группе А выступят сборные Канады, Швеции, Финляндии, Германии и Латвии. В группу В попали Чехия, США, Словакия, Швейцария и Норвегия.





Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023/2024



Расписание и результаты матчей предварительного раунда



26 декабря, вторник



14:00 Словакия - Чехия

16:30 Финляндия - Канада

19:00 США - Норвегия

21:30 Швеция - Латвия



27 декабря, среда



14:00 Словакия - Швейцария

16:30 Финляндия - Германия

19:00 Норвегия - Чехия

21:30 Латвия - Канада



28 декабря, четверг



19:00 Швейцария - США

21:30 Германия - Швеция



29 декабря, пятница



14:00 Норвегия - Словакия

16:30 Латвия - Финляндия

19:00 Чехия - США

21:30 Канада - Швеция



30 декабря, суббота



19:00 Швейцария - Норвегия

21:30 Германия - Латвия



31 декабря, воскресенье



14:00 США - Словакия

16:30 Швеция - Финляндия

19:00 Чехия - Швейцария

21:30 Канада - Германия



Турнирная таблица МЧМ-2024



Группа А: 1. Канада - 0 очков, 2. Швеция - 0, 3. Финляндия - 0, 4. Германия - 0, 5. Латвия - 0.



Группа В: 1. Чехия - 0 очков, 2. США - 0, 3. Словакия - 0, 4. Швейцария - 0, 5. Норвегия - 0.





Расписание плей-офф МЧМ-2024



Утешительный раунд



02.01 11:00

04.01 13:00

05.01 13:00



На прошлогоднем турнире сборная Австрии уступила в двух матчах утешительного раунда латвийским хоккеистам и уступила место в высшем дивизионе сборной норвегии..



Четвертьфиналы



02.01 14:00

02.01 16:00

02.01 19:00

02.01 21:30



Полуфиналы



04.01 17:00

04.01 21:30



За 3-е место



05.01 17:00



Финал



05.01 21:30



Год назад в финале молодежного чемпионата мира сборная Канады переиграла в дополнительное время команду Чехии.



Время начала матчей - московское.