Чемпионаты мира по хоккею по годам

|2022
Победитель: -
Призеры: -
Место проведения: Финляндия
|2021
Победитель: Канада (27**)
Призеры: Финляндия, США
Место проведения: Латвия
|2020
Чемпионат мира не проводился из-за пандемии коронавируса.
|2019
Победитель: Финляндия (3)
Призеры: Канада, Россия
Место проведения: Словакия
|2018
Победитель: Швеция (11)
Призеры: Швейцария, США
Место проведения: Дания
|2017
Победитель: Швеция (10)
Призеры: Канада, Россия
Место проведения: Германия, Франция
|2016
Победитель: Канада (26)
Призеры: Финляндия, Россия
Место проведения: Россия
|2015
Победитель: Канада (25)
Призеры: Россия, США
Место проведения: Чехия
|2014
Победитель: Россия (27)
Призеры: Финляндия, Швеция
Место проведения: Белоруссия
|2013
Победитель: Швеция (9)
Призеры: Швейцария, США
Место проведения: Швеция, Финляндия
|2012
Победитель: Россия (26)
Призеры: Словакия, Чехия
Место проведения: Финляндия, Швеция
|2011
Победитель: Финляндия (2)
Призеры: Швеция, Чехия
Место проведения: Словакия
|2010
Победитель: Чехия (12)
Призеры: Россия, Швеция
Место проведения: Германия
|2009
Победитель: Россия (25)
Призеры: Канада, Швеция
Место проведения: Швейцария
|2008
Победитель: Россия (24)
Призеры: Канада, Финляндия
Место проведения: Канада
|2007
Победитель: Канада (24)
Призеры: Финляндия, Россия
Место проведения: Россия
|2006
Победитель: Швеция (8)
Призеры: Чехия, Финляндия
Место проведения: Латвия
|2005
Победитель: Чехия (11)
Призеры: Канада, Россия
Место проведения: Австрия
|2004
Победитель: Канада (23)
Призеры: Швеция, США
Место проведения: Чехия
|2003
Победитель: Канада (22)
Призеры: Швеция, Словакия
Место проведения: Финляндия
|2002
Победитель: Словакия (1)
Призеры: Россия, Швеция
Место проведения: Швеция
|2001
Победитель: Чехия (10)
Призеры: Финляндия, Швеция
Место проведения: Германия
|2000
Победитель: Чехия (9)
Призеры: Словакия, Финляндия
Место проведения: Россия
|1999
Победитель: Чехия (8)
Призеры: Финляндия, Швеция
Место проведения: Норвегия
|1998
Победитель: Швеция (7)
Призеры: Финляндия, Чехия
Место проведения: Швейцария
|1997
Победитель: Канада (21)
Призеры: Швеция, Чехия
Место проведения: Финляндия
|1996
Победитель: Чехия (7)
Призеры: Канада, США
Место проведения: Австрия
|1995
Победитель: Финляндия (1)
Призеры: Швеция, Канада
Место проведения: Швеция
|1994
Победитель: Канада (20)
Призеры: Финляндия, Швеция
Место проведения: Италия
|1993
Победитель: Россия (23)
Призеры: Швеция, Чехия
Место проведения: Германия
|1992
Победитель: Швеция (6)
Призеры: Финляндия, Чехословакия
Место проведения: Чехословакия
|1991
Победитель: Швеция (5)
Призеры: Канада, СССР
Место проведения: Финляндия
|1990
Победитель: СССР (22)
Призеры: Швеция, Чехословакия
Место проведения: Швейцария
|1989
Победитель: СССР (21)
Призеры: Канада, Чехословакия
Место проведения: Швеция
|1987
Победитель: Швеция (4)
Призеры: СССР, Чехословакия
Место проведения: Австрия
|1986
Победитель: СССР (20)
Призеры: Швеция, Канада
Место проведения: СССР
|1985
Победитель: Чехословакия (6)
Призеры: Канада, СССР
Место проведения: Чехословакия
|1983
Победитель: СССР (19)
Призеры: Чехословакия, Канада
Место проведения: ФРГ
|1982
Победитель: СССР (18)
Призеры: Чехословакия, Канада
Место проведения: Финляндия
|1981
Победитель: СССР (17)
Призеры: Швеция, Чехословакия
Место проведения: Швеция
|1979
Победитель: СССР (16)
Призеры: Чехословакия, Швеция
Место проведения: СССР
|1978
Победитель: СССР (15)
Призеры: Чехословакия, Канада
Место проведения: Чехословакия
|1977
Победитель: Чехословакия (5)
Призеры: Швеция, СССР
Место проведения: Австрия
|1976
Победитель: Чехословакия (4)
Призеры: СССР, Швеция
Место проведения: Польша
|1975
Победитель: СССР (14)
Призеры: Чехословакия, Швеция
Место проведения: ФРГ
|1974
Победитель: СССР (13)
Призеры: Чехословакия, Швеция
Место проведения: Финляндия
|1973
Победитель: СССР (12)
Призеры: Швеция, Чехословакия
Место проведения: СССР
|1972
Победитель: Чехословакия (3)
Призеры: СССР, Швеция
Место проведения: Чехословакия
|1971
Победитель: СССР (11)
Призеры: Чехословакия, Швеция
Место проведения: Швейцария
|1970
Победитель: СССР (10)
Призеры: Швеция, Чехословакия
Место проведения: Швеция
|1969
Победитель: СССР (9)
Призеры: Швеция, Чехословакия
Место проведения: Швеция
|1968*
Победитель: СССР (8)
Призеры: Чехословакия, Канада
Место проведения: Франция
|1967
Победитель: СССР (7)
Призеры: Швеция, Канада
Место проведения: Австрия
|1966
Победитель: СССР (6)
Призеры: Чехословакия, Канада
Место проведения: Югославия
|1965
Победитель: СССР (5)
Призеры: Чехословакия, Швеция
Место проведения: Финляндия
|1964*
Победитель: СССР (4)
Призеры: Швеция, Чехословакия
Место проведения: Австрия
|1963
Победитель: СССР (3)
Призеры: Швеция, Чехословакия
Место проведения: Швеция
|1962
Победитель: Швеция (3)
Призеры: Канада, США
Место проведения: США
|1961
Победитель: Канада (19)
Призеры: Чехословакия, СССР
Место проведения: Швейцария
|1960*
Победитель: США (2)
Призеры: Канада, СССР
Место проведения: США
|1959
Победитель: Канада (18)
Призеры: СССР, Чехословакия
Место проведения: Чехословакия
|1958
Победитель: Канада (17)
Призеры: СССР, Швеция
Место проведения: Норвегия
|1957
Победитель: Швеция (2)
Призеры: СССР, Чехословакия
Место проведения: СССР
|1956*
Победитель: СССР (2)
Призеры: США, Канада
Место проведения: Италия
|1955
Победитель: Канада (16)
Призеры: СССР, Чехословакия
Место проведения: ФРГ
|1954
Победитель: СССР (1)
Призеры: Канада, Швеция
Место проведения: Швеция
|1953
Победитель: Швеция (1)
Призеры: ФРГ, Швейцария
Место проведения: Швейцария
|1952*
Победитель: Канада (15)
Призеры: США, Швеция
Место проведения: Норвегия
|1951
Победитель: Канада (14)
Призеры: Швеция, Швейцария
Место проведения: Франция
|1950
Победитель: Канада (13)
Призеры: США, Швейцария
Место проведения: Великобритания
|1949
Победитель: Чехословакия (2)
Призеры: Канада, США
Место проведения: Швеция
|1948*
Победитель: Канада (12)
Призеры: Чехословакия, Швейцария
Место проведения: Швейцария
|1947
Победитель: Чехословакия (1)
Призеры: Швеция, Австрия
Место проведения: Чехословакия
|1939
Победитель: Канада (11)
Призеры: США, Швейцария
Место проведения: Швейцария
|1938
Победитель: Канада (10)
Призеры: Великобритания, Чехословакия
Место проведения: Чехословакия
|1937
Победитель: Канада (9)
Призеры: Великобритания, Швейцария
Место проведения: Великобритания
|1936*
Победитель: Великобритания (1)
Призеры: Канада, США
Место проведения: Германия
|1935
Победитель: Канада (8)
Призеры: Швейцария, Великобритания
Место проведения: Швейцария
|1934
Победитель: Канада (7)
Призеры: США, Германия
Место проведения: Италия
|1933
Победитель: США (1)
Призеры: Канада, Чехословакия
Место проведения: Чехословакия
|1932*
Победитель: Канада (6)
Призеры: США, Германия
Место проведения: США
|1931
Победитель: Канада (5)
Призеры: США, Австрия
Место проведения: Польша
|1930
Победитель: Канада (4)
Призеры: Германия, Швейцария
Место проведения: Франция, Австрия, Германия
|1928*
Победитель: Канада (3)
Призеры: Швеция, Швейцария
Место проведения: Швейцария
|1924*
Победитель: Канада (2)
Призеры: США, Великобритания
Место проведения: Франция
|1920*
Победитель: Канада (1)
Призеры: США, Чехословакия
Место проведения: Бельгия