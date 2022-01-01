Чемпионаты мира по хоккею по годам





Сборная СССР/России за время участия в чемпионатах мира по хоккею с шайбой 27 раз становилась чемпионом мира (1954, 1956, 1963-1971, 1973-1975, 1978, 1979, 1981-1983, 1986, 1989, 1990, 1993, 2008, 2009, 2012, 2014 году), 10 раз (1955, 1957-1959, 1972, 1976, 1987, 2002, 2010, 2015 году) - серебряным призером; 10 раз (1960, 1961, 1977, 1985, 1991, 2005, 2007, 2016, 2017, 2019 году) - бронзовым.



Чемпионами мира по хоккею становились представители восьми стран - СССР/Россия (27), Канада (27), Чехословакия/Чехия (12), Швеция (11), Финляндия (3), США (2), Словакия (1) и Великобритания (1).













2022

Победитель: -

Призеры: -

Место проведения: Финляндия 2021

Победитель: Канада (27**)

Призеры: Финляндия, США

Место проведения: Латвия 2020

Чемпионат мира не проводился из-за пандемии коронавируса. 2019

Победитель: Финляндия (3)

Призеры: Канада, Россия

Место проведения: Словакия 2018

Победитель: Швеция (11)

Призеры: Швейцария, США

Место проведения: Дания 2017

Победитель: Швеция (10)

Призеры: Канада, Россия

Место проведения: Германия, Франция 2016

Победитель: Канада (26)

Призеры: Финляндия, Россия

Место проведения: Россия 2015

Победитель: Канада (25)

Призеры: Россия, США

Место проведения: Чехия 2014

Победитель: Россия (27)

Призеры: Финляндия, Швеция

Место проведения: Белоруссия 2013

Победитель: Швеция (9)

Призеры: Швейцария, США

Место проведения: Швеция, Финляндия 2012

Победитель: Россия (26)

Призеры: Словакия, Чехия

Место проведения: Финляндия, Швеция 2011

Победитель: Финляндия (2)

Призеры: Швеция, Чехия

Место проведения: Словакия 2010

Победитель: Чехия (12)

Призеры: Россия, Швеция

Место проведения: Германия 2009

Победитель: Россия (25)

Призеры: Канада, Швеция

Место проведения: Швейцария 2008

Победитель: Россия (24)

Призеры: Канада, Финляндия

Место проведения: Канада 2007

Победитель: Канада (24)

Призеры: Финляндия, Россия

Место проведения: Россия 2006

Победитель: Швеция (8)

Призеры: Чехия, Финляндия

Место проведения: Латвия 2005

Победитель: Чехия (11)

Призеры: Канада, Россия

Место проведения: Австрия 2004

Победитель: Канада (23)

Призеры: Швеция, США

Место проведения: Чехия 2003

Победитель: Канада (22)

Призеры: Швеция, Словакия

Место проведения: Финляндия 2002

Победитель: Словакия (1)

Призеры: Россия, Швеция

Место проведения: Швеция 2001

Победитель: Чехия (10)

Призеры: Финляндия, Швеция

Место проведения: Германия 2000

Победитель: Чехия (9)

Призеры: Словакия, Финляндия

Место проведения: Россия 1999

Победитель: Чехия (8)

Призеры: Финляндия, Швеция

Место проведения: Норвегия 1998

Победитель: Швеция (7)

Призеры: Финляндия, Чехия

Место проведения: Швейцария 1997

Победитель: Канада (21)

Призеры: Швеция, Чехия

Место проведения: Финляндия 1996

Победитель: Чехия (7)

Призеры: Канада, США

Место проведения: Австрия 1995

Победитель: Финляндия (1)

Призеры: Швеция, Канада

Место проведения: Швеция 1994

Победитель: Канада (20)

Призеры: Финляндия, Швеция

Место проведения: Италия 1993

Победитель: Россия (23)

Призеры: Швеция, Чехия

Место проведения: Германия 1992

Победитель: Швеция (6)

Призеры: Финляндия, Чехословакия

Место проведения: Чехословакия 1991

Победитель: Швеция (5)

Призеры: Канада, СССР

Место проведения: Финляндия 1990

Победитель: СССР (22)

Призеры: Швеция, Чехословакия

Место проведения: Швейцария 1989

Победитель: СССР (21)

Призеры: Канада, Чехословакия

Место проведения: Швеция 1987

Победитель: Швеция (4)

Призеры: СССР, Чехословакия

Место проведения: Австрия 1986

Победитель: СССР (20)

Призеры: Швеция, Канада

Место проведения: СССР 1985

Победитель: Чехословакия (6)

Призеры: Канада, СССР

Место проведения: Чехословакия 1983

Победитель: СССР (19)

Призеры: Чехословакия, Канада

Место проведения: ФРГ 1982

Победитель: СССР (18)

Призеры: Чехословакия, Канада

Место проведения: Финляндия 1981

Победитель: СССР (17)

Призеры: Швеция, Чехословакия

Место проведения: Швеция 1979

Победитель: СССР (16)

Призеры: Чехословакия, Швеция

Место проведения: СССР 1978

Победитель: СССР (15)

Призеры: Чехословакия, Канада

Место проведения: Чехословакия 1977

Победитель: Чехословакия (5)

Призеры: Швеция, СССР

Место проведения: Австрия 1976

Победитель: Чехословакия (4)

Призеры: СССР, Швеция

Место проведения: Польша 1975

Победитель: СССР (14)

Призеры: Чехословакия, Швеция

Место проведения: ФРГ 1974

Победитель: СССР (13)

Призеры: Чехословакия, Швеция

Место проведения: Финляндия 1973

Победитель: СССР (12)

Призеры: Швеция, Чехословакия

Место проведения: СССР 1972

Победитель: Чехословакия (3)

Призеры: СССР, Швеция

Место проведения: Чехословакия 1971

Победитель: СССР (11)

Призеры: Чехословакия, Швеция

Место проведения: Швейцария 1970

Победитель: СССР (10)

Призеры: Швеция, Чехословакия

Место проведения: Швеция 1969

Победитель: СССР (9)

Призеры: Швеция, Чехословакия

Место проведения: Швеция 1968*

Победитель: СССР (8)

Призеры: Чехословакия, Канада

Место проведения: Франция 1967

Победитель: СССР (7)

Призеры: Швеция, Канада

Место проведения: Австрия 1966

Победитель: СССР (6)

Призеры: Чехословакия, Канада

Место проведения: Югославия 1965

Победитель: СССР (5)

Призеры: Чехословакия, Швеция

Место проведения: Финляндия 1964*

Победитель: СССР (4)

Призеры: Швеция, Чехословакия

Место проведения: Австрия 1963

Победитель: СССР (3)

Призеры: Швеция, Чехословакия

Место проведения: Швеция 1962

Победитель: Швеция (3)

Призеры: Канада, США

Место проведения: США 1961

Победитель: Канада (19)

Призеры: Чехословакия, СССР

Место проведения: Швейцария 1960*

Победитель: США (2)

Призеры: Канада, СССР

Место проведения: США 1959

Победитель: Канада (18)

Призеры: СССР, Чехословакия

Место проведения: Чехословакия 1958

Победитель: Канада (17)

Призеры: СССР, Швеция

Место проведения: Норвегия 1957

Победитель: Швеция (2)

Призеры: СССР, Чехословакия

Место проведения: СССР 1956*

Победитель: СССР (2)

Призеры: США, Канада

Место проведения: Италия 1955

Победитель: Канада (16)

Призеры: СССР, Чехословакия

Место проведения: ФРГ 1954

Победитель: СССР (1)

Призеры: Канада, Швеция

Место проведения: Швеция 1953

Победитель: Швеция (1)

Призеры: ФРГ, Швейцария

Место проведения: Швейцария 1952*

Победитель: Канада (15)

Призеры: США, Швеция

Место проведения: Норвегия 1951

Победитель: Канада (14)

Призеры: Швеция, Швейцария

Место проведения: Франция 1950

Победитель: Канада (13)

Призеры: США, Швейцария

Место проведения: Великобритания 1949

Победитель: Чехословакия (2)

Призеры: Канада, США

Место проведения: Швеция 1948*

Победитель: Канада (12)

Призеры: Чехословакия, Швейцария

Место проведения: Швейцария 1947

Победитель: Чехословакия (1)

Призеры: Швеция, Австрия

Место проведения: Чехословакия 1939

Победитель: Канада (11)

Призеры: США, Швейцария

Место проведения: Швейцария 1938

Победитель: Канада (10)

Призеры: Великобритания, Чехословакия

Место проведения: Чехословакия 1937

Победитель: Канада (9)

Призеры: Великобритания, Швейцария

Место проведения: Великобритания 1936*

Победитель: Великобритания (1)

Призеры: Канада, США

Место проведения: Германия 1935

Победитель: Канада (8)

Призеры: Швейцария, Великобритания

Место проведения: Швейцария 1934

Победитель: Канада (7)

Призеры: США, Германия

Место проведения: Италия 1933

Победитель: США (1)

Призеры: Канада, Чехословакия

Место проведения: Чехословакия 1932*

Победитель: Канада (6)

Призеры: США, Германия

Место проведения: США 1931

Победитель: Канада (5)

Призеры: США, Австрия

Место проведения: Польша 1930

Победитель: Канада (4)

Призеры: Германия, Швейцария

Место проведения: Франция, Австрия, Германия 1928*

Победитель: Канада (3)

Призеры: Швеция, Швейцария

Место проведения: Швейцария 1924*

Победитель: Канада (2)

Призеры: США, Великобритания

Место проведения: Франция 1920*

Победитель: Канада (1)

Призеры: США, Чехословакия

Место проведения: Бельгия

* - чемпионаты мира проводились в рамках Олимпийских игр

** - количество завоеванных званий чемпионов мира