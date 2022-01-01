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Чемпионаты мира по хоккею по годам


Чемпионаты мира по хоккею по годам

Сборная СССР/России за время участия в чемпионатах мира по хоккею с шайбой 27 раз становилась чемпионом мира (1954, 1956, 1963-1971, 1973-1975, 1978, 1979, 1981-1983, 1986, 1989, 1990, 1993, 2008, 2009, 2012, 2014 году), 10 раз (1955, 1957-1959, 1972, 1976, 1987, 2002, 2010, 2015 году) - серебряным призером; 10 раз (1960, 1961, 1977, 1985, 1991, 2005, 2007, 2016, 2017, 2019 году) - бронзовым.

Чемпионами мира по хоккею становились представители восьми стран - СССР/Россия (27), Канада (27), Чехословакия/Чехия (12), Швеция (11), Финляндия (3), США (2), Словакия (1) и Великобритания (1).





2022
Победитель: -
Призеры: -
Место проведения: Финляндия
2021
Победитель: Канада (27**)
Призеры: Финляндия, США
Место проведения: Латвия
2020
Чемпионат мира не проводился из-за пандемии коронавируса.
2019
Победитель: Финляндия (3)
Призеры: Канада, Россия
Место проведения: Словакия
2018
Победитель: Швеция (11)
Призеры: Швейцария, США
Место проведения: Дания
2017
Победитель: Швеция (10)
Призеры: Канада, Россия
Место проведения: Германия, Франция
2016
Победитель: Канада (26)
Призеры: Финляндия, Россия
Место проведения: Россия
2015
Победитель: Канада (25)
Призеры: Россия, США
Место проведения: Чехия
2014
Победитель: Россия (27)
Призеры: Финляндия, Швеция
Место проведения: Белоруссия
2013
Победитель: Швеция (9)
Призеры: Швейцария, США
Место проведения: Швеция, Финляндия
2012
Победитель: Россия (26)
Призеры: Словакия, Чехия
Место проведения: Финляндия, Швеция
2011
Победитель: Финляндия (2)
Призеры: Швеция, Чехия
Место проведения: Словакия
2010
Победитель: Чехия (12)
Призеры: Россия, Швеция
Место проведения: Германия
2009
Победитель: Россия (25)
Призеры: Канада, Швеция
Место проведения: Швейцария
2008
Победитель: Россия (24)
Призеры: Канада, Финляндия
Место проведения: Канада
2007
Победитель: Канада (24)
Призеры: Финляндия, Россия
Место проведения: Россия
2006
Победитель: Швеция (8)
Призеры: Чехия, Финляндия
Место проведения: Латвия
2005
Победитель: Чехия (11)
Призеры: Канада, Россия
Место проведения: Австрия
2004
Победитель: Канада (23)
Призеры: Швеция, США
Место проведения: Чехия
2003
Победитель: Канада (22)
Призеры: Швеция, Словакия
Место проведения: Финляндия
2002
Победитель: Словакия (1)
Призеры: Россия, Швеция
Место проведения: Швеция
2001
Победитель: Чехия (10)
Призеры: Финляндия, Швеция
Место проведения: Германия
2000
Победитель: Чехия (9)
Призеры: Словакия, Финляндия
Место проведения: Россия
1999
Победитель: Чехия (8)
Призеры: Финляндия, Швеция
Место проведения: Норвегия
1998
Победитель: Швеция (7)
Призеры: Финляндия, Чехия
Место проведения: Швейцария
1997
Победитель: Канада (21)
Призеры: Швеция, Чехия
Место проведения: Финляндия
1996
Победитель: Чехия (7)
Призеры: Канада, США
Место проведения: Австрия
1995
Победитель: Финляндия (1)
Призеры: Швеция, Канада
Место проведения: Швеция
1994
Победитель: Канада (20)
Призеры: Финляндия, Швеция
Место проведения: Италия
1993
Победитель: Россия (23)
Призеры: Швеция, Чехия
Место проведения: Германия
1992
Победитель: Швеция (6)
Призеры: Финляндия, Чехословакия
Место проведения: Чехословакия
1991
Победитель: Швеция (5)
Призеры: Канада, СССР
Место проведения: Финляндия
1990
Победитель: СССР (22)
Призеры: Швеция, Чехословакия
Место проведения: Швейцария
1989
Победитель: СССР (21)
Призеры: Канада, Чехословакия
Место проведения: Швеция
1987
Победитель: Швеция (4)
Призеры: СССР, Чехословакия
Место проведения: Австрия
1986
Победитель: СССР (20)
Призеры: Швеция, Канада
Место проведения: СССР
1985
Победитель: Чехословакия (6)
Призеры: Канада, СССР
Место проведения: Чехословакия
1983
Победитель: СССР (19)
Призеры: Чехословакия, Канада
Место проведения: ФРГ
1982
Победитель: СССР (18)
Призеры: Чехословакия, Канада
Место проведения: Финляндия
1981
Победитель: СССР (17)
Призеры: Швеция, Чехословакия
Место проведения: Швеция
1979
Победитель: СССР (16)
Призеры: Чехословакия, Швеция
Место проведения: СССР
1978
Победитель: СССР (15)
Призеры: Чехословакия, Канада
Место проведения: Чехословакия
1977
Победитель: Чехословакия (5)
Призеры: Швеция, СССР
Место проведения: Австрия
1976
Победитель: Чехословакия (4)
Призеры: СССР, Швеция
Место проведения: Польша
1975
Победитель: СССР (14)
Призеры: Чехословакия, Швеция
Место проведения: ФРГ
1974
Победитель: СССР (13)
Призеры: Чехословакия, Швеция
Место проведения: Финляндия
1973
Победитель: СССР (12)
Призеры: Швеция, Чехословакия
Место проведения: СССР
1972
Победитель: Чехословакия (3)
Призеры: СССР, Швеция
Место проведения: Чехословакия
1971
Победитель: СССР (11)
Призеры: Чехословакия, Швеция
Место проведения: Швейцария
1970
Победитель: СССР (10)
Призеры: Швеция, Чехословакия
Место проведения: Швеция
1969
Победитель: СССР (9)
Призеры: Швеция, Чехословакия
Место проведения: Швеция
1968*
Победитель: СССР (8)
Призеры: Чехословакия, Канада
Место проведения: Франция
1967
Победитель: СССР (7)
Призеры: Швеция, Канада
Место проведения: Австрия
1966
Победитель: СССР (6)
Призеры: Чехословакия, Канада
Место проведения: Югославия
1965
Победитель: СССР (5)
Призеры: Чехословакия, Швеция
Место проведения: Финляндия
1964*
Победитель: СССР (4)
Призеры: Швеция, Чехословакия
Место проведения: Австрия
1963
Победитель: СССР (3)
Призеры: Швеция, Чехословакия
Место проведения: Швеция
1962
Победитель: Швеция (3)
Призеры: Канада, США
Место проведения: США
1961
Победитель: Канада (19)
Призеры: Чехословакия, СССР
Место проведения: Швейцария
1960*
Победитель: США (2)
Призеры: Канада, СССР
Место проведения: США
1959
Победитель: Канада (18)
Призеры: СССР, Чехословакия
Место проведения: Чехословакия
1958
Победитель: Канада (17)
Призеры: СССР, Швеция
Место проведения: Норвегия
1957
Победитель: Швеция (2)
Призеры: СССР, Чехословакия
Место проведения: СССР
1956*
Победитель: СССР (2)
Призеры: США, Канада
Место проведения: Италия
1955
Победитель: Канада (16)
Призеры: СССР, Чехословакия
Место проведения: ФРГ
1954
Победитель: СССР (1)
Призеры: Канада, Швеция
Место проведения: Швеция
1953
Победитель: Швеция (1)
Призеры: ФРГ, Швейцария
Место проведения: Швейцария
1952*
Победитель: Канада (15)
Призеры: США, Швеция
Место проведения: Норвегия
1951
Победитель: Канада (14)
Призеры: Швеция, Швейцария
Место проведения: Франция
1950
Победитель: Канада (13)
Призеры: США, Швейцария
Место проведения: Великобритания
1949
Победитель: Чехословакия (2)
Призеры: Канада, США
Место проведения: Швеция
1948*
Победитель: Канада (12)
Призеры: Чехословакия, Швейцария
Место проведения: Швейцария
1947
Победитель: Чехословакия (1)
Призеры: Швеция, Австрия
Место проведения: Чехословакия
1939
Победитель: Канада (11)
Призеры: США, Швейцария
Место проведения: Швейцария
1938
Победитель: Канада (10)
Призеры: Великобритания, Чехословакия
Место проведения: Чехословакия
1937
Победитель: Канада (9)
Призеры: Великобритания, Швейцария
Место проведения: Великобритания
1936*
Победитель: Великобритания (1)
Призеры: Канада, США
Место проведения: Германия
1935
Победитель: Канада (8)
Призеры: Швейцария, Великобритания
Место проведения: Швейцария
1934
Победитель: Канада (7)
Призеры: США, Германия
Место проведения: Италия
1933
Победитель: США (1)
Призеры: Канада, Чехословакия
Место проведения: Чехословакия
1932*
Победитель: Канада (6)
Призеры: США, Германия
Место проведения: США
1931
Победитель: Канада (5)
Призеры: США, Австрия
Место проведения: Польша
1930
Победитель: Канада (4)
Призеры: Германия, Швейцария
Место проведения: Франция, Австрия, Германия
1928*
Победитель: Канада (3)
Призеры: Швеция, Швейцария
Место проведения: Швейцария
1924*
Победитель: Канада (2)
Призеры: США, Великобритания
Место проведения: Франция
1920*
Победитель: Канада (1)
Призеры: США, Чехословакия
Место проведения: Бельгия

* - чемпионаты мира проводились в рамках Олимпийских игр
** - количество завоеванных званий чемпионов мира





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