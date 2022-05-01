Расписание матчей Англии на чемпионате мира по футболу 2022





Сборная Англии на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Ираном, США и Уэльсом.



Англичане завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв первое место в отборочной группе.



Расписание матчей сборной Англии на чемпионате мира по футболу 2022



Группа B



21.11 16:00 Англия - Иран



25.11 22:00 Англия - США



29.11 22:00 Уэльс - Англия



Время начала матчей - московское.



Сборная Англии на чемпионатах мира



ЧМ - 1966; 4-е - 1990, 2018; 1/4 - 1954, 1962, 1970, 1986, 2002, 2006.