Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Расписание матчей и состав Англии на ЧМ по футболу 2022



Расписание матчей Англии на ЧМ по футболу 2022

Сборная Англии на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Ираном, США и Уэльсом.

Англичане завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв первое место в отборочной группе.

Состав сборной Англии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).

Защитники: Джон Стоунз, Кайл Уолкер (оба - «Манчестер Сити»), Люк Шоу, Гарри Магуайр (оба - «Манчестер Юнайтед»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Конор Коуди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Бен Уайт («Арсенал»).

Полузащитники: Мэйсон Маунт, Конор Галлахер (оба - «Челси»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Деклан Райс («Вест Хэм»).

Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш (оба - «Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг («Челси»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Букайо Сака («Арсенал»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»), Джеймс Мэддисон («Лестер»).

Расписание матчей Англии на чемпионате мира по футболу 2022

Группа B

21.11 16:00 Англия - Иран

25.11 22:00 Англия - США

29.11 22:00 Уэльс - Англия

Время начала матчей - московское.

Сборная Англии на чемпионатах мира

ЧМ - 1966; 4-е - 1990, 2018; 1/4 - 1954, 1962, 1970, 1986, 2002, 2006.









  • Расписание матчей и состав Бразилии на ЧМ по футболу 2022
  • Чемпионат Англии по футболу АПЛ-2022/2023. Расписание матчей 14-го тура
  • Время начала «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» 10 апреля 2022. Расписание матч ...
  • Чемпионат Англии по футболу 2017/2018. Календарь игр
  • Чемпионат Англии по футболу 2016/2017
    •




    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 18 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 18 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Гран-при России по фигурному катанию 2022, 5-й этап в Самаре, участники, расписание трансляций по Первому каналу

    Гран-при России по фигурному катанию 2022

    С 19 по 20 ноября в Самаре пройдет пятый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

    Расписание Кубка России по футболу 2022, где смотреть прямые трансляции

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 27 ноября.

    Расписание ЧМ-2022 по футболу, результаты матчей чемпионата мира в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.









    Где находится Опытное на карте Донецкой области, ДНР
    Расписание матчей и состав Мексики на ЧМ по футболу 2022
    Расписание матчей и состав Уэльса на ЧМ по футболу 2022
    Расписание матчей и состав Польши на ЧМ по футболу 2022
    Расписание матчей и состав Швейцарии на ЧМ по футболу 2022
    Расписание матчей и состав Хорватии на ЧМ по футболу 2022
    Расписание матчей и состав Уругвая на ЧМ по футболу 2022
    Расписание матчей и состав Испании на ЧМ по футболу 2022
    Расписание матчей и состав Катара на ЧМ по футболу 2022
    Расписание матчей и состав Нидерландов на ЧМ по футболу 2022


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru