



Сборная Англии на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Ираном, США и Уэльсом.



Англичане завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв первое место в отборочной группе.



Состав сборной Англии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре



Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»).



Защитники: Джон Стоунз, Кайл Уолкер (оба - «Манчестер Сити»), Люк Шоу, Гарри Магуайр (оба - «Манчестер Юнайтед»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Конор Коуди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Бен Уайт («Арсенал»).



Полузащитники: Мэйсон Маунт, Конор Галлахер (оба - «Челси»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Деклан Райс («Вест Хэм»).



Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш (оба - «Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг («Челси»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Букайо Сака («Арсенал»), Каллум Уилсон («Ньюкасл»), Джеймс Мэддисон («Лестер»).



Расписание матчей Англии на чемпионате мира по футболу 2022



Группа B



21.11 16:00 Англия - Иран



25.11 22:00 Англия - США



29.11 22:00 Уэльс - Англия



Время начала матчей - московское.



Сборная Англии на чемпионатах мира



ЧМ - 1966; 4-е - 1990, 2018; 1/4 - 1954, 1962, 1970, 1986, 2002, 2006.