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Расписание матчей и состав Франции на ЧМ по футболу 2022



Расписание матчей Франции на ЧМ по футболу 2022

Сборная Франции на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Австралией, Данией и Тунисом.

Французы завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв первое место в отборочной группе.

Состав сборной Франции на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Ренн»).

Защитники: Люка Эрнандес, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано (все - «Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Аксель Дисаси («Монако»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени (оба - «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Маттео Гендузи («Марсель»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Жордан Верету («Марсель»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»).

Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»), Маркус Тюрам («Боруссия» М).

Расписание матчей Франции на чемпионате мира по футболу 2022

Группа D

22.11 22:00 Франция – Австралия

26.11 19:00 Франция – Дания

30.11 18:00 Тунис – Франция

Время начала матчей - московское.

Сборная Франции на чемпионатах мира

ЧМ – 1998, 2018; вице-чемпион – 2006; 3 - 1958, 1986; 4 - 1982.









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