



Сборная Франции на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Австралией, Данией и Тунисом.



Французы завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв первое место в отборочной группе.



Состав сборной Франции на ЧМ-2022 по футболу в Катаре



Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Ренн»).



Защитники: Люка Эрнандес, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано (все - «Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Аксель Дисаси («Монако»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»).



Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени (оба - «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Маттео Гендузи («Марсель»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Жордан Верету («Марсель»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»).



Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»), Маркус Тюрам («Боруссия» М).



Расписание матчей Франции на чемпионате мира по футболу 2022



Группа D



22.11 22:00 Франция – Австралия



26.11 19:00 Франция – Дания



30.11 18:00 Тунис – Франция



Время начала матчей - московское.



Сборная Франции на чемпионатах мира



ЧМ – 1998, 2018; вице-чемпион – 2006; 3 - 1958, 1986; 4 - 1982.