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Состав сборной Франции на финал ЧМ по футболу 2022



Состав сборной Франции на финал ЧМ по футболу 2022

Сборная Франции в финале чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре встретится с Аргентиной.

Состав сборной Франции на финальный матч ЧМ-2022 по футболу

Льорис, Юпамекано, Варан, Тео Эрнандес, Кунде, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.

Заявка сборной Франции на чемпионат мира 2022

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Ренн»).

Защитники: Люка Эрнандес, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано (все - «Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Аксель Дисаси («Монако»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени (оба - «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Маттео Гендузи («Марсель»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Жордан Верету («Марсель»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»).

Нападающие: Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»), Маркус Тюрам («Боруссия» М).









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