



Сборная Франции в финале чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре встретится с Аргентиной.



Состав сборной Франции на финальный матч ЧМ-2022 по футболу



Льорис, Юпамекано, Варан, Тео Эрнандес, Кунде, Тчуамени, Рабьо, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.



Заявка сборной Франции на чемпионат мира 2022



Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Ренн»).



Защитники: Люка Эрнандес, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано (все - «Бавария»), Тео Эрнандес («Милан»), Аксель Дисаси («Монако»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Рафаэль Варан («Манчестер Юнайтед»).



Полузащитники: Эдуардо Камавинга, Орельен Тчуамени (оба - «Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Маттео Гендузи («Марсель»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Жордан Верету («Марсель»), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле («Барселона»).



Нападающие: Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»), Маркус Тюрам («Боруссия» М).