Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Расписание матчей и состав Испании на ЧМ по футболу 2022



Расписание матчей Испании на ЧМ по футболу 2022

Сборная Испании на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Коста-Рикой, Германией и Японией.

Испанцы завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв первое место в отборочной группе.

Состав сборной Испании на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Дэвид Райа («Брентфорд»), Роберт Санчес («Брайтон»);

Защитники: Хосе Луис Гайя, Уго Гильямон (оба - «Валенсия»), Пау Торрес («Вильярреал»), Жорди Альба («Барселона»), Эрик Гарсия («Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Серхио Бускетс, Педри, Гави (все - «Барселона»), Коке, Маркос Льоренте (оба - «Атлетико»), Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»), Карлос Солер («ПСЖ»).

Нападающие: Ансу Фати, Ферран Торрес (оба - «Барселона»), Альваро Мората («Атлетико»), Пабло Сарабия («ПСЖ»), Нико Уильямс («Атлетик»), Марко Асенсио («Реал»), Йереми Пино («Вильярреал»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).

Расписание матчей Испании на чемпионате мира по футболу 2022

Группа E

23.11 19:00 Испания - Коста-Рика

27.11 22:00 Испания - Германия

01.12 22:00 Япония - Испания

Время начала матчей - московское.

Сборная Испании на чемпионатах мира

ЧМ - 2010; 4-е - 1950, 2018; 1/4 - 1934, 1986, 1994, 2002.









  • Расписание матчей и состав Уругвая на ЧМ по футболу 2022
  • Расписание матчей и состав Бразилии на ЧМ по футболу 2022
  • Расписание матчей и состав Германии на ЧМ по футболу 2022
  • Расписание матчей и состав Франции на ЧМ по футболу 2022
  • Время начала «Бетис» - «Атлетико». Где смотреть в прямом эфире матч чемпион ...
    •




    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 18 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 18 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Гран-при России по фигурному катанию 2022, 5-й этап в Самаре, участники, расписание трансляций по Первому каналу

    Гран-при России по фигурному катанию 2022

    С 19 по 20 ноября в Самаре пройдет пятый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

    Расписание Кубка России по футболу 2022, где смотреть прямые трансляции

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 27 ноября.

    Расписание ЧМ-2022 по футболу, результаты матчей чемпионата мира в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.









    Где находится Опытное на карте Донецкой области, ДНР
    Расписание матчей и состав Мексики на ЧМ по футболу 2022
    Расписание матчей и состав Уэльса на ЧМ по футболу 2022
    Расписание матчей и состав Польши на ЧМ по футболу 2022
    Расписание матчей и состав Швейцарии на ЧМ по футболу 2022
    Расписание матчей и состав Хорватии на ЧМ по футболу 2022
    Расписание матчей и состав Уругвая на ЧМ по футболу 2022
    Расписание матчей и состав Испании на ЧМ по футболу 2022
    Расписание матчей и состав Катара на ЧМ по футболу 2022
    Расписание матчей и состав Нидерландов на ЧМ по футболу 2022


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru