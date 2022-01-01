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Расписание матчей и состав сборной Испании на чемпионате мира по футболу 2022


Расписание матчей Испании на ЧМ по футболу 2022

Сборная Испании на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Коста-Рикой, Германией и Японией.

Испанцы завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв первое место в отборочной группе.

Состав сборной Испании на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Дэвид Райа («Брентфорд»), Роберт Санчес («Брайтон»);

Защитники: Хосе Луис Гайя, Уго Гильямон (оба - «Валенсия»), Пау Торрес («Вильярреал»), Жорди Альба («Барселона»), Эрик Гарсия («Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Даниэль Карвахаль («Реал»), Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Серхио Бускетс, Педри, Гави (все - «Барселона»), Коке, Маркос Льоренте (оба - «Атлетико»), Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»), Карлос Солер («ПСЖ»).

Нападающие: Ансу Фати, Ферран Торрес (оба - «Барселона»), Альваро Мората («Атлетико»), Пабло Сарабия («ПСЖ»), Нико Уильямс («Атлетик»), Марко Асенсио («Реал»), Йереми Пино («Вильярреал»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»).

Расписание матчей Испании на чемпионате мира по футболу 2022

Группа E

23.11 19:00 Испания - Коста-Рика

27.11 22:00 Испания - Германия

01.12 22:00 Япония - Испания

Время начала матчей - московское.

Сборная Испании на чемпионатах мира

ЧМ - 2010; 4-е - 1950, 2018; 1/4 - 1934, 1986, 1994, 2002.









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