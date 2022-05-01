Расписание матчей Испании на чемпионате мира по футболу 2022





Сборная Испании на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Коста-Рикой, Германией и Японией.



Испанцы завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв первое место в отборочной группе.



Расписание матчей сборной Испании на чемпионате мира по футболу 2022



Группа E



23.11 19:00 Испания - Коста-Рика



27.11 22:00 Испания - Германия



01.12 22:00 Япония - Испания



Время начала матчей - московское.



Сборная Испании на чемпионатах мира



ЧМ - 2010; 4-е - 1950, 2018; 1/4 - 1934, 1986, 1994, 2002.