Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Германия на ЧМ-2022 по футболу: состав и расписание матчей


Расписание матчей Германии на ЧМ по футболу 2022

Сборная Германии на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

Немецкие футболисты завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв первое место в отборочной группе.

Состав сборной Германии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Никлас Зюле, Нико Шлоттербек (оба - «Боруссия» Дортмунд), Лукас Клостерман, Давид Раум («оба - РБ Лейпциг»), Армель Белла-Котчап («Саутгемптон»), Маттиас Гинтер («Фрайбург»), Кристиан Гентнер («Штутгарт»), Тило Керер («Вест Хэм»), Антонио Рюдигер («Реал»).

Полузащитники: Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Леон Горецка (все - «Бавария»), Карим Адейеми, Юлиан Брандт (оба - «Боруссия» Дортмунд), Никлас Фюллькруг («Вердер»), Марио Гётце («Айнтрахт»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Йонас Хофман («Боруссия» Мёнхенгладбах).

Нападающие: Томас Мюллер, Лерой Зане, Серж Гнабри (все - «Бавария»), Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд), Кай Хаверц («Челси»).

Расписание матчей Германии на чемпионате мира по футболу 2022

Группа E

23.11 16:00 Германия - Япония

27.11 22:00 Испания - Германия

01.12 22:00 Коста-Рика - Германия

Время начала матчей - московское.

Сборная Германии на чемпионатах мира

ЧМ – 1954, 1974, 1990, 2014; вице-чемпион – 1966, 1982, 1986, 2002; 3 - 1934, 1970, 2006, 2010; 4 - 1958.









  • Расписание матчей и состав Швейцарии на ЧМ по футболу 2022
  • Расписание матчей и состав сборной Испании на чемпионате мира по футболу 20 ...
  • Расписание матчей и состав сборной Франции на чемпионате мира по футболу 20 ...
  • Англия на ЧМ-2022 по футболу: состав и расписание матчей
  • Чемпионат Германии по футболу. Бундеслига 2017/2018. Расписание матчей
    •




    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 16 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 15 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание ЧМ-2022 по футболу, результаты матчей чемпионата мира в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Чемпионы мира по футболу

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе в присутствии 68 тысяч зрителей обыграли Аргентину со счетом 4:2.

    Расписание матчей РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица. 18-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









    Курс евро ЦБ РФ на 16 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 16 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Народные приметы на 16 ноября 2022 - Анна Холодная
    Какой праздник 16 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    Где находится Киев на карте Украины, карта Киева
    Бельгия на ЧМ-2022 по футболу: состав и расписание матчей
    Бразилия на ЧМ-2022 по футболу: состав и расписание матчей
    Португалия на ЧМ-2022 по футболу: состав и расписание матчей
    Германия на ЧМ-2022 по футболу: состав и расписание матчей
    Англия на ЧМ-2022 по футболу: состав и расписание матчей
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru