



Сборная Германии на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Японией, Испанией и Коста-Рикой.



Немецкие футболисты завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв первое место в отборочной группе.



Состав сборной Германии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре



Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).



Защитники: Никлас Зюле, Нико Шлоттербек (оба - «Боруссия» Дортмунд), Лукас Клостерман, Давид Раум («оба - РБ Лейпциг»), Армель Белла-Котчап («Саутгемптон»), Маттиас Гинтер («Фрайбург»), Кристиан Гентнер («Штутгарт»), Тило Керер («Вест Хэм»), Антонио Рюдигер («Реал»).



Полузащитники: Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Леон Горецка (все - «Бавария»), Карим Адейеми, Юлиан Брандт (оба - «Боруссия» Дортмунд), Никлас Фюллькруг («Вердер»), Марио Гётце («Айнтрахт»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Йонас Хофман («Боруссия» Мёнхенгладбах).



Нападающие: Томас Мюллер, Лерой Зане, Серж Гнабри (все - «Бавария»), Юссуфа Мукоко («Боруссия» Дортмунд), Кай Хаверц («Челси»).



Расписание матчей Германии на чемпионате мира по футболу 2022



Группа E



23.11 16:00 Германия - Япония



27.11 22:00 Испания - Германия



01.12 22:00 Коста-Рика - Германия



Время начала матчей - московское.



Сборная Германии на чемпионатах мира



ЧМ – 1954, 1974, 1990, 2014; вице-чемпион – 1966, 1982, 1986, 2002; 3 - 1934, 1970, 2006, 2010; 4 - 1958.