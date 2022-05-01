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Расписание матчей Германии на чемпионате мира по футболу 2022


Расписание матчей Германии на ЧМ по футболу 2022

Сборная Германии на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Японией, Испанией и Коста-Рикой.

Немецкие футболисты завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв первое место в отборочной группе.

Расписание матчей сборной Германии на чемпионате мира по футболу 2022

Группа E

23.11 16:00 Германия - Япония

27.11 22:00 Испания - Германия

01.12 22:00 Коста-Рика - Германия

Время начала матчей - московское.

Сборная Германии на чемпионатах мира

ЧМ – 1954, 1974, 1990, 2014; вице-чемпион – 1966, 1982, 1986, 2002; 3 - 1934, 1970, 2006, 2010; 4 - 1958.









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