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Бразилия на ЧМ-2022 по футболу: состав и расписание матчей


Расписание матчей Бразилии на ЧМ по футболу 2022

Сборная Бразилии на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Бразильские футболисты завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв первое место в отборочной группе в Южной Америке.

Состав сборной Бразилии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Вевертон («Палмейрас»).

Защитники: Данило («Ювентус»), Алекс Сандро («Ювентус»), Дани Алвес («УНАМ Пумас»), Алекс Теллес («Севилья»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Тьяго Силва («Челси»), Бремер («Ювентус»).

Полузащитники: Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Фабиньо («Ливерпуль»), Фред («Манчестер Юнайтед»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Эвертон Рибейро («Фламенго»).

Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Винисиус Жуниор («Реал»), Антони («Манчестер Юнайтед»), Родриго («Реал»), Рафинья («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Педро («Фламенго»), Габриэл Жезус («Арсенал»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»).

Расписание матчей Бразилии на чемпионате мира по футболу 2022

Группа G

24.11 22:00 Бразилия - Сербия

28.11 19:00 Бразилия - Швейцария

02.12 22:00 Камерун - Бразилия

Время начала матчей - московское.

Сборная Бразилии на чемпионатах мира

ЧМ - 1958, 1962, 1970, 1994, 2002; вице-чемпион - 1950, 1998; 3 - 1938, 1978; 4 - 1974, 2014.









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