



Сборная Аргентины на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.



Аргентинские футболисты завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв второе место в отборочной группе в Южной Америке.



Состав Аргентины на ЧМ-2022 по футболу в Катаре



Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Франко Армани («Ривер Плейт»).



Защитники: Гонсало Монтьель, Маркос Акунья (оба - «Севилья»), Науэль Молина («Атлетико»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Песселья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»).



Полузащитники: Родриго Де Пауль, Анхель Корреа (оба - «Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Папу Гомес («Севилья»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекиэль Паласиос («Байер»).



Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Тьяго Альмада («Атланта»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Пауло Дибала («Рома»).



Расписание матчей Аргентины на чемпионате мира по футболу 2022



Группа C



22.11 13:00 Аргентина - Саудовская Аравия



26.11 22:00 Аргентина - Мексика



30.11 22:00 Польша - Аргентина



Время начала матчей - московское.



Сборная Аргентины на чемпионатах мира



ЧМ - 1978. 1986; вице-чемпион - 1930, 1990, 2014.