Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Расписание матчей и состав сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу 2022


Расписание матчей Аргентины на ЧМ по футболу 2022

Сборная Аргентины на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

Аргентинские футболисты завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв второе место в отборочной группе в Южной Америке.

Состав Аргентины на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Франко Армани («Ривер Плейт»).

Защитники: Гонсало Монтьель, Маркос Акунья (оба - «Севилья»), Науэль Молина («Атлетико»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Песселья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»).

Полузащитники: Родриго Де Пауль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Папу Гомес («Севилья»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Николас Гонсалес («Фиорентина»).

Нападающие: Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа (оба - «Интер»), Лионель Месси («ПСЖ»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Пауло Дибала («Рома»).

Расписание матчей Аргентины на чемпионате мира по футболу 2022

Группа C

22.11 13:00 Аргентина - Саудовская Аравия

26.11 22:00 Аргентина - Мексика

30.11 22:00 Польша - Аргентина

Время начала матчей - московское.

Сборная Аргентины на чемпионатах мира

ЧМ - 1978. 1986; вице-чемпион - 1930, 1990, 2014.









  • Уругвай на ЧМ-2022 по футболу: состав, расписание матчей
  • Расписание матчей и состав сборной Португалии на чемпионате мира по футболу ...
  • Расписание матчей и состав сборной Польши на чемпионате мира по футболу 202 ...
  • Расписание матчей и состав сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу 2 ...
  • Расписание матчей и состав сборной Испании на чемпионате мира по футболу 20 ...
    •




    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 14 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Гран-при России по фигурному катанию 2022, 4-й этап, расписание трансляций по Первому каналу

    Гран-при России по фигурному катанию 2022

    С 12 по 13 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет четвертый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 13 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Статистика Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 788. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 13 шайб.

    Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, результаты чемпионата мира в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.









    Где находится улица Истикляль на карте Стамбула, фото улицы Истикляль
    Курс евро ЦБ РФ на 14 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 14 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Где находится Майорск на карте Донецкой области, ДНР
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 13 ноября 2022
    Коронавирус - статистика на сегодня 13 ноября 2022 в России, Москве и Московской области
    Какой праздник 15 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    Динамо - ЦСКА 13 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию
    Химки - Сочи 13 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию
    Оренбург - Краснодар 13 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru