



Сборная Аргентины на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.



Аргентинские футболисты завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв второе место в отборочной группе в Южной Америке.



Расширенный состав Аргентины на ЧМ-2022 по футболу в Катаре



Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Хуан Муссо («Аталанта»), Франко Армани («Ривер Плейт»).



Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Севилья»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Песселья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Факундо Медина («Ланс»), Неуэн Перес («Удинезе»).



Полузащитники: Родриго Де Пауль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Джовани Ло Чельсо («Вильярреал»), Папу Гомес («Севилья»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекиэль Паласиос («Байер») и Николас Гонсалес («Фиорентина»).



Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Хоакин Корреа («Интер»), Пауло Дибала («Рома»), Анхель Корреа («Атлетико»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»).



Расписание матчей сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу 2022



Группа C



22.11 13:00 Аргентина - Саудовская Аравия



26.11 22:00 Аргентина - Мексика



30.11 22:00 Польша - Аргентина



Время начала матчей - московское.



Сборная Аргентины на чемпионатах мира



ЧМ - 1978. 1986; вице-чемпион - 1930, 1990, 2014.