



Сборная Аргентины в финале чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре встретится с Францией.



Состав сборной Аргентины на финальный матч ЧМ-2022 по футболу



Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Ди Мария, Де Пауль, Энцо Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес.



Заявка сборной Аргентины на чемпионат мира 2022



Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Франко Армани («Ривер Плейт»).



Защитники: Гонсало Монтьель, Маркос Акунья (оба - «Севилья»), Науэль Молина («Атлетико»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Песселья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»).



Полузащитники: Родриго Де Пауль, Анхель Корреа (оба - «Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Папу Гомес («Севилья»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекиэль Паласиос («Байер»).



Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Тьяго Альмада («Атланта»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Пауло Дибала («Рома»).