Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Состав сборной Аргентины на финал ЧМ по футболу 2022



Состав сборной Аргентины на финал ЧМ по футболу 2022

Сборная Аргентины в финале чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре встретится с Францией.

Состав сборной Аргентины на финальный матч ЧМ-2022 по футболу

Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, Ди Мария, Де Пауль, Энцо Фернандес, Мак Аллистер, Месси, Альварес.

Заявка сборной Аргентины на чемпионат мира 2022

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Франко Армани («Ривер Плейт»).

Защитники: Гонсало Монтьель, Маркос Акунья (оба - «Севилья»), Науэль Молина («Атлетико»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Песселья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»).

Полузащитники: Родриго Де Пауль, Анхель Корреа (оба - «Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Папу Гомес («Севилья»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекиэль Паласиос («Байер»).

Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Тьяго Альмада («Атланта»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Пауло Дибала («Рома»).









  • Аргентина вышла в финал чемпионата мира по футболу
  • Сборная Аргентины во главе с Месси проиграла Саудовской Аравии
  • Расписание матчей и состав Мексики на ЧМ по футболу 2022
  • Расписание матчей и состав Польши на ЧМ по футболу 2022
  • Расписание матчей и состав Бразилии на ЧМ по футболу 2022
    •




    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 19 декабря

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Чемпионы мира по футболу по годам, Аргентина - трехкратные!

    Чемпионы мира по футболу

    Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе обыграли Аргентину со счетом 4:2.

    Кубок Первого канала по хоккею 2022: расписание на 18 декабря, результаты

    Кубок Первого канала по хоккею 2022

    Кубок Первого канала по хоккею пройдет с 15 по 18 декабря 2022 года в Москве на ЦСКА Арене

    Чемпионат России по фигурному катанию 2023: расписание, трансляции на Первом канале

    Чемпионат России по фигурному катанию 2022, 2023

    С 22 по 25 декабря 2022 года в Красноярске пройдет чемпионат России по фигурному катанию.

    Во сколько начнется финал чемпионата мира ЧМ-2022 по футболу, где смотреть прямую трансляцию

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре.









    Месси - лучший футболист ЧМ-2022. Индивидуальные награды чемпионата мира по футболу в Катаре
    Состав сборной Аргентины на финал ЧМ по футболу 2022
    Состав сборной Франции на финал ЧМ по футболу 2022
    Где находится Яковлевка на карте Донецкой области, ДНР
    Карта Белгородской области с городами, где находится Белгород на карте России
    Граница России и Украины на карте
    Карта Украины с областями и городами 2022 на русском языке
    Какой праздник 19 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России
    Какой праздник 18 декабря 2022 года, какой церковный праздник в России
    Разговоры о важном 19 декабря 2022, День Героев Отечества, тема классного часа


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru