В 2022 году чемпионат мира по футболу начнется 20 ноября. Борьбу за золотые медали главного футбольного турнира четырехлетия начнут 32 лучшие команды.



Групповой этап начнется в воскресенье 20 ноября. В этот день состоится единственный матч, в котором Катар встретится с Эквадором. Последний день, отведенный для матчей первого этапа - 2 декабря.



Когда начнется плей-офф чемпионата мира по футболу



Плей-офф, в который выходят 16 лучших команд, стартует 3 декабря матчами 1/8 финала и завершится финальным поединком 18 декабря 2022 года.