



На чемпионате мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола, скоро пройдут первые матчи.



Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице группового этапа? Кто выйдет в плей-офф ЧМ-2022?





Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022



Положение команд на 20 ноября.



Группа A



1. Катар - 0 очков, 2. Эквадор - 0, 3. Сенегал - 0, 4. Нидерланды - 0.



Группа B



Англия - 0 очков, 2. Иран - 0, 3. США - 0, 4. Уэльс - 0.



Группа C



1. Аргентина - 0 очков, 2. Саудовская Аравия - 0, 3. Мексика - 0, 4. Польша - 0.



Группа D



1. Франция - 0 очков, 2. Австралия - 0, 3. Дания - 0, 4. Тунис - 0.



Группа E



1. Испания - 0 очков, 2. Коста-Рика - 0, 3. Германия - 0, 4. Япония - 0.



Группа F



1. Бельгия - 0 очков, 2. Канада - 0, 3. Марокко - 0, 4. Хорватия - 0.



Группа G



1. Бразилия - 0 очков, 2. Сербия - 0, 3. Швейцария - 0, 4. Камерун - 0.



Группа H



1. Португалия - 0 очков, 2. Гана - 0, 3. Уругвай - 0, 4. Южная Корея - 0.