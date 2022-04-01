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Турнирная таблица ЧМ-2022 по футболу в Катаре



Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022

На чемпионате мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола, скоро пройдут первые матчи.

Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице группового этапа? Кто выйдет в плей-офф ЧМ-2022?

Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022


Положение команд на 20 ноября.

Группа A

1. Эквадор - 3 очка (1 игра), 2. Сенегал - 0 (0), 3. Нидерланды - 0 (0), 4. Катар - 0 очков (1). 

Группа B

Англия - 0 очков, 2. Иран - 0, 3. США - 0, 4. Уэльс - 0.

Группа C

1. Аргентина - 0 очков, 2. Саудовская Аравия - 0, 3. Мексика - 0, 4. Польша - 0.

Группа D

1. Франция - 0 очков, 2. Австралия - 0, 3. Дания - 0, 4. Тунис - 0.

Группа E

1. Испания - 0 очков, 2. Коста-Рика - 0, 3. Германия - 0, 4. Япония - 0.

Группа F

1. Бельгия - 0 очков, 2. Канада - 0, 3. Марокко - 0, 4. Хорватия - 0.

Группа G

1. Бразилия - 0 очков, 2. Сербия - 0, 3. Швейцария - 0, 4. Камерун - 0.

Группа H

1. Португалия - 0 очков, 2. Гана - 0, 3. Уругвай - 0, 4. Южная Корея - 0.









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