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Сборная Хорватии на чемпионате мира по футболу 2022: состав, расписание матчей


Расписание матчей Хорватии на ЧМ по футболу 2022

Сборная Хорватии на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Марокко, Канадой и Бельгией.

Хорватские футболисты завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв первое место в отборочной группе.

Состав Хорватии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Иво Грбич («Атлетико»).

Защитники: Деян Ловрен («Зенит»), Домагой Вида (АЕК), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Йосип Юранович («Селтик»), Борна Соса («Штутгарт»), Йосип Станишич («Бавария»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» Загреб).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Марио Пашалич («Аталанта»), Матео Ковачич («Челси»), Никола Влашич («Торино»), Марцело Брозович («Интер»), Кристиян Якич («Айнтрахт» Франкфурт), Лука Сучич («Зальцбург»), Ловро Маер («Ренн»).

Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Мислав Оршич («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливая («Хайдук» Сплит).

Расписание матчей сборной Хорватии на чемпионате мира по футболу 2022

Группа F

23.11 13:00 Марокко - Хорватия

27.11 19:00 Хорватия - Канада

01.12 18:00 Хорватия - Бельгия

Время начала матчей - московское.

Сборная Хорватии на чемпионатах мира

Вице-чемпион - 2018; 3 - 1998.









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