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Сборная Швейцарии на чемпионате мира по футболу 2022: состав, расписание матчей


Расписание матчей Швейцарии на ЧМ по футболу 2022

Сборная Швейцарии на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Камеруном, Бразилией и Сербией.

Швейцарские футболисты завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв первое место в отборочной группе.

Состав Швейцарии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Вратари: Янн Зоммер («Боруссия» М), Грегор Кобель («Боруссия» Д), Филипп Кен («РБ Зальцбург»), Йонас Омлин («Монпелье»).

Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Эрай Джемерт («Валенсия»), Нико Эльведи («Боруссия» М), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Сильван Видмер («Майнц»), Эдимилсон Фернандеш («Майнц»).

Полузащитники: Гранит Джака («Арсенал»), Денис Закария («Челси»), Мишель Эбишер («Болонья»), Фабиан Фрай («Базель»), Ремо Фройлер («Ноттингем»), Ардон Яшари («Люцерн»), Фабиан Ридер («Янг Бойз»), Джибрил Соу («Айнтрахт» Ф).

Нападающие: Брил Эмболо («Монако»), Джердан Шакири («Чикаго»), Ноа Окафор («Ред Булл Зальцбург»), Харис Сеферович («Галатасарай»), Ренато Штеффен («Лугано»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»).

Расписание матчей сборной Швейцарии на чемпионате мира по футболу 2022

Группа G

24.11 13:00 Швейцария - Камерун

28.11 19:00 Бразилия - Швейцария

02.12 22:00 Сербия - Швейцария

Время начала матчей - московское.

Сборная Швейцарии на чемпионатах мира

1/4 - 1934. 1938, 1950, 1954.









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