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Расписание матчей и состав сборной Уэльса на чемпионате мира по футболу 2022


Расписание матчей Уэльса на ЧМ по футболу 2022

Сборная Уэльса на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с США, Ираном и Англией.

Футболисты сборной Уэльса завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв второе место в отборочной группе и одержав победу в стыковых матчах.

Состав сборной Уэльса на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Вратари: Уэйн Хеннесси («Ноттингем Форест»), Дэнни Уорд («Лестер»), Адам Дэвис («Шеффилд Юнайтед»).

Защитники: Бен Дэвис («Тоттенхэм»), Бенджамин Кабанго («Суонси»), Том Локьер («Лутон Таун»), Джо Родон («Ренн»), Крис Мефам («Борнмут»), Итан Ампаду («Специя»), Крис Гантер («Уимблдон»), Неко Уильямс («Ноттингем Форест»), Коннор Робертс («Бёрнли»).

Полузащитники: Сорба Томас («Хаддерсфилд»), Джо Аллен («Суонси»), Мэтт Смит («МК Донс»), Дилан Левитт («Данди Юнайтед»), Гарри Уилсон («Фулхэм»), Джозефф Моррелл («Портсмут»), Джонатан Уильямс («Суиндон Таун»), Аарон Рэмси («Ницца»), Рубин Колвилл («Кардифф Сити»), Гарет Бэйл («Лос-Анджелес ФК»).

Нападающие: Киффер Мур («Борнмут»), Марк Харрис («Кардифф Сити»), Бреннан Джонсон («Ноттингем Форест»), Дэниел Джеймс («Фулхэм»).

Расписание матчей Уэльса на чемпионате мира по футболу 2022

Группа B

21.11 22:00 США - Уэльс

25.11 13:00 Уэльс - Иран

29.11 22:00 Уэльс - Англия

Время начала матчей - московское.









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