



Сборная Бельгии на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Канадой, Марокко и Хорватией.



Бельгийские футболисты завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв первое место в отборочной группе.



Состав сборной Бельгии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре



Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Коэн Кастельс («Вольфсбург»).



Защитники: Тимоти Кастань, Ваут Фас (оба - «Лестер»), Тоби Алдервейрелд («Антверпен»), Ян Вертонген («Бенфика»), Зено Дебаст («Андерлехт»), Артур Теате («Ренн»), Тома Мёнье («Боруссия» Дортмунд).



Полузащитники: Торган Азар, Аксель Витсель (оба - «Боруссия» Дортмунд), Янник Феррейра Карраско («Атлетико»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Юри Тилеманс («Лестер»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Эден Азар («Реал»), Леандро Троссард («Брайтон»), Леандер Дендонкер («Астон Вилла»), Амаду Онана («Эвертон»).



Нападающие: Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Галатасарай»), Шарль Де Кетеларе («Милан»), Жереми Доку («Ренн»), Миши Батшуайи («Фенербахче»), Луа Опенда («Ланс»).



Расписание матчей Бельгии на чемпионате мира по футболу 2022



Группа F



23.11 22:00 Бельгия - Канада



27.11 16:00 Бельгия - Марокко



01.12 18:00 Хорватия - Бельгия



Время начала матчей - московское.



Сборная Бельгии на чемпионатах мира



3 место - 2018; 4 место - 1986; 1/4 финала - 2014.