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Расписание матчей и состав Бельгии на ЧМ по футболу 2022



Расписание матчей Бельгии на ЧМ по футболу 2022

Сборная Бельгии на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Канадой, Марокко и Хорватией.

Бельгийские футболисты завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв первое место в отборочной группе.

Состав сборной Бельгии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Коэн Кастельс («Вольфсбург»).

Защитники: Тимоти Кастань, Ваут Фас (оба - «Лестер»), Тоби Алдервейрелд («Антверпен»), Ян Вертонген («Бенфика»), Зено Дебаст («Андерлехт»), Артур Теате («Ренн»), Тома Мёнье («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Торган Азар, Аксель Витсель (оба - «Боруссия» Дортмунд), Янник Феррейра Карраско («Атлетико»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Юри Тилеманс («Лестер»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Эден Азар («Реал»), Леандро Троссард («Брайтон»), Леандер Дендонкер («Астон Вилла»), Амаду Онана («Эвертон»).

Нападающие: Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Галатасарай»), Шарль Де Кетеларе («Милан»), Жереми Доку («Ренн»), Миши Батшуайи («Фенербахче»), Луа Опенда («Ланс»).

Расписание матчей Бельгии на чемпионате мира по футболу 2022

Группа F

23.11 22:00 Бельгия - Канада

27.11 16:00 Бельгия - Марокко

01.12 18:00 Хорватия - Бельгия

Время начала матчей - московское.

Сборная Бельгии на чемпионатах мира

3 место - 2018; 4 место - 1986; 1/4 финала - 2014.









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