



Сборная Польши на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной.



Польские футболисты завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв второе место в отборочной группе и одержав победу в стыковых матчах.



Состав сборной Польши на ЧМ-2022 по футболу в Катаре



Вратари: Войцех Щенсны («Ювентус»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Бартломей Дронговский («Специя»).



Защитники: Ян Беднарек, Мэтти Кэш (оба - «Астон Вилла»), Камил Глик («Беневенто»), Бартош Берешиньски («Сампдория»), Роберт Гумни («Аугсбург»), Артур Енджейчик («Легия»), Якуб Кивёр («Специя»), Матеуш Ветеска («Клермон»), Никола Залевский («Рома»).



Полузащитники: Гжегож Крыховяк («Аль‑Шабаб»), Крыстян Белик («Бирмингем»), Дамиан Шиманьски (АЕК), Пётр Зелиньски («Наполи»), Себастиан Шиманьски («Фейеноорд»), Шимон Журковский («Фиорентина»), Якуб Каминьский («Вольфсбург»), Пшемыслав Франковски («Ланс»), Камил Гросицки («Погонь»), Михал Скурась («Лех»).



Нападающие: Роберт Левандовски («Барселона»), Аркадиуш Милик («Ювентус»), Кшиштоф Пёнтек («Салернитана»), Кароль Свидерски («Шарлотт»).



Расписание матчей Польши на чемпионате мира по футболу 2022



Группа C



22.11 19:00 Мексика - Польша



26.11 16:00 Польша - Саудовская Аравия



30.11 22:00 Польша - Аргентина



Время начала матчей - московское.



Сборная Польши на чемпионатах мира



Лучший результат: 3-е место - 1974, 1982.