



Сборная Португалии на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Ганой, Уругваем и Южной Кореей.



Футболисты сборной Португалии завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв второе место в отборочной группе и одержав победу в стыковых матчах.



Состав сборной Португалии на ЧМ-2022 по футболу в Катаре



Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Хосе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).



Защитники: Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба - «Манчестер Сити»), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба - «ПСЖ»), Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Пепе («Порту»), Антониу Силва («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд).



Полузащитники: Рубен Невеш, Матеус Нунес (оба - «Вулверхэмптон»), Жоау Пальинья («Фулхэм»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Мариу («Бенфика»), Отавио Монтейро («Порту»), Витинья («ПСЖ») и Вильям Карвалью («Бетис»).



Нападающие: Андре Силва («РБ Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамос («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафаэл Леау («Милан») и Рикарду Орта («Брага»).



Расписание матчей Португалии на чемпионате мира по футболу 2022



Группа H



24.11 19:00 Португалия - Гана



28.11 22:00 Португалия - Уругвай



02.12 18:00 Южная Корея - Португалия



Время начала матчей - московское.



Сборная Португалии на чемпионатах мира



Лучший результат: 3-е место - 1966.