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Расписание матчей и состав Уругвая на ЧМ по футболу 2022



Расписание матчей сборной Уругвая на ЧМ по футболу 2022

Сборная Уругвая на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Южной Кореей, Португалией и Ганой.

Уругвайские футболисты завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв третье место в отборочной группе в Южной Америке.

Состав сборной Уругвая на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Серхио Рочет («Насьональ»), Себастьян Соса («Индепендьенте»).

Защитники: Гильермо Варела («Фламенго»), Диего Годин («Атлетико Минейро»), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси»), Хосе Хименес («Атлетико»), Матиас Оливера («Наполи»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Рональд Араухо («Барселона»), Матиас Винья («Рома»), Хосе Родригес Бебанс («Насьональ»).

Полузащитники: Мануэль Угарте («Спортинг»), Матиас Винья («Рома»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Хиорхьян де Арраскаета («Фламенго»), Матиас Весино («Лацио»), Федерико Вальверде («Реал»), Лукас Торрейра («Галатасарай»), Факундо Торрес («Орландо Сити»), Факундо Пельистри («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Луис Суарес («Насьональ»), Эдинсон Кавани («Валенсия»), Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Макси Гомес («Трабзонспор»), Агустин Каноббио, («Атлетико Паранаэнсе»).

Расписание матчей Уругвая на чемпионате мира по футболу 2022

Группа H

24.11 16:00 Уругвай - Южная Корея

28.11 22:00 Португалия - Уругвай

02.12 18:00 Гана - Уругвай

Время начала матчей - московское.

Сборная Уругвая на чемпионатах мира

Лучший результат: чемпион - 1930, 1950.









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