Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





ЧМ-2022 по футболу - группы, сборные, составы


Группы, сборные, составы ЧМ-2022 по футболу

На чемпионате мира по футболу 2022 года 32 сборные, разделенные на 8 групп, определят 16 участников плей-офф. В составах команд может быть включено до 26 футболистов.

Состав групп ЧМ-2022, сборные команды, составы

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.









  • Турнирная таблица чемпионата мира по футболу ЧМ-2022 в Катаре
  • Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, результаты чемпионата мира в Катаре
  • Жеребьевка чемпионата мира по футболу 2022. 1 апреля. Где смотреть в прямом ...
  • Чемпионат мира по футболу 2018
  • Футбол на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро
    •




    Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, результаты чемпионата мира в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 11 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 11 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Гран-при России по фигурному катанию 2022, 4-й этап, Москва, расписание трансляций

    Гран-при России по фигурному катанию 2022

    С 12 по 13 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет четвертый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

    Формула-1 2022 - календарь соревнований, расписание сезона Ф1

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартовал в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.









    Курс евро ЦБ РФ на 12 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 12 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Коронавирус - статистика на сегодня 11 ноября 2022 в России, Москве и Московской области
    Где находится Антоновский мост на карте Херсона, фото
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 11 ноября 2022
    Народные приметы на 12 ноября 2022 - Зиновий и Зиновия, Синичкин день
    Народные приметы на 11 ноября 2022 - Аврамий Овчар и Анастасия Овечница
    Какой праздник 12 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    Какой праздник 11 ноября 2022. Какой сегодня церковный праздник в России
    Где находится Мелитополь на карте Запорожской области, карта Мелитополя
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru