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Составы сборных, группы ЧМ-2022 по футболу в Катаре


Группы, сборные, составы ЧМ-2022 по футболу

На чемпионате мира по футболу 2022 года 32 сборные, разделенные на 8 групп, определят 16 участников плей-офф. В составах команд может быть включено до 26 футболистов.

Состав групп ЧМ-2022, составы сборных

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.









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