



На чемпионате мира по футболу 2022 года 32 сборные, разделенные на 8 групп, определят 16 участников плей-офф. В составах команд может быть включено до 26 футболистов.



Состав групп ЧМ-2022, составы сборных



Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.



Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.



Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.



Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.



Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.



Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.



Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.



Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.