



Телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре будет вести федеральный канал Матч ТВ.



Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу на бесплатном канале Матч ТВ



20 ноября 2022, воскресенье



17:40 Церемония открытия

18:45 Катар - Эквадор



21 ноября 2022, понедельник



09.10 Катар - Эквадор (повтор)

15:45 Англия - Иран

18:45 Сенегал - Нидерланды

21:45 США - Уэльс



22 ноября 2022, вторник



01:10 Англия - Иран (повтор)

03:15 Сенегал - Нидерланды (повтор)

09:10 Сенегал - Нидерланды (повтор)

12:45 Аргентина - Саудовская Аравия

15:45 Дания - Тунис

18:45 Мексика - Польша

21:45 Франция - Австралия



В расписании трансляций ЧМ-2022 возможны изменения.



Время начала трансляций - московское.