Телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре будет вести федеральный канал Матч ТВ.
Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу на бесплатном канале Матч ТВ
20 ноября 2022, воскресенье
17:40 Церемония открытия
18:45 Катар - Эквадор
21 ноября 2022, понедельник
09.10 Катар - Эквадор (повтор)
15:45 Англия - Иран
18:45 Сенегал - Нидерланды
21:45 США - Уэльс
22 ноября 2022, вторник
01:10 Англия - Иран (повтор)
03:15 Сенегал - Нидерланды (повтор)
09:10 Сенегал - Нидерланды (повтор)
12:45 Аргентина - Саудовская Аравия
15:45 Дания - Тунис
18:45 Мексика - Польша
21:45 Франция - Австралия
В расписании трансляций ЧМ-2022 возможны изменения.
Время начала трансляций - московское.