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Расписание трансляций ЧМ по футболу 2022 на канале Матч ТВ



Расписание телетрансляций чемпионата мира по футболу 2022

Телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре будет вести федеральный канал Матч ТВ.

Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу на бесплатном канале Матч ТВ

20 ноября 2022, воскресенье

17:40 Церемония открытия
18:45 Катар - Эквадор

21 ноября 2022, понедельник

09.10 Катар - Эквадор (повтор)
15:45 Англия - Иран
18:45 Сенегал - Нидерланды
21:45 США - Уэльс

22 ноября 2022, вторник

01:10 Англия - Иран (повтор)
03:15 Сенегал - Нидерланды (повтор)
09:10 Сенегал - Нидерланды (повтор)
12:45 Аргентина - Саудовская Аравия
15:45 Дания - Тунис
18:45 Мексика - Польша
21:45 Франция - Австралия

В расписании трансляций ЧМ-2022 возможны изменения.

Время начала трансляций - московское.









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