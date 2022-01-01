Расписание трансляций ЧМ по футболу 2022 по каналам ТВ





Телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканалы Матч Футбол 1, Матч Футбол 2 и Матч Футбол 3.



Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу на бесплатных и платных каналах



20 ноября 2022, воскресенье



17:40 Церемония открытия (Матч ТВ)

17:40 Церемония открытия (Матч Футбол 1)

18:45 Катар - Эквадор (Матч ТВ)

19:00 Катар - Эквадор (Матч Футбол 1)



21 ноября 2022, понедельник



02:05 Катар - Эквадор (повтор) (Матч Футбол 1)

16:00 Англия - Иран

19:00 Сенегал - Нидерланды

22:00 США - Уэльс



22 ноября 2022, вторник



13:00 Аргентина - Саудовская Аравия

16:00 Дания - Тунис

19:00 Мексика - Польша

22:00 Франция - Австралия



В расписании трансляций ЧМ-2022 возможны изменения.



Время начала трансляций - московское.