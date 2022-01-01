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Расписание трансляций ЧМ по футболу 2022 по каналам ТВ


Расписание телетрансляций чемпионата мира по футболу 2022

Телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканалы Матч Футбол 1, Матч Футбол 2 и Матч Футбол 3.

Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу на бесплатных и платных каналах

20 ноября 2022, воскресенье

17:40 Церемония открытия (Матч ТВ)
17:40 Церемония открытия (Матч Футбол 1)
18:45 Катар - Эквадор (Матч ТВ)
19:00 Катар - Эквадор (Матч Футбол 1)

21 ноября 2022, понедельник

02:05 Катар - Эквадор (повтор) (Матч Футбол 1)
16:00 Англия - Иран
19:00 Сенегал - Нидерланды
22:00 США - Уэльс

22 ноября 2022, вторник

13:00 Аргентина - Саудовская Аравия
16:00 Дания - Тунис
19:00 Мексика - Польша
22:00 Франция - Австралия

В расписании трансляций ЧМ-2022 возможны изменения.

Время начала трансляций - московское.









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