



Сборная Катара на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Эквадором, Сенегалом и Нидерландами.



Сборная Катара как страна-хозяйка мирового первенства была освобождена от отборочных матчей.



Состав Катара на ЧМ-2022 по футболу



Вратари: Саад Аль-Шееб, Мешаал Баршам (оба - «Аль-Садд»), Юсеф Хассан («Аль-Гарафа»).



Защитники: Педро Мигел, Мусааб Хидир, Тарек Сальман, Булем Хоухи, Абделькарим Хассан (все - «Аль-Садд»), Хомам Ахмед («Аль-Гарафа»), Бассам Аль-Рави («Аль-Духаиль»), Джассим Габер («Аль-Араби»).



Полузащитники: Али Асад, Мохаммед Ваад, Салем Аль-Хаджри, Мустафа Тарек Машаал (все - «Аль-Садд»), Карим Будьяф, Ассим Модибо, Исмаил Мухаммад (все - «Аль-Духаиль»), Абделазиз Хатим («Аль-Райян»).



Нападающие: Хассан Аль-Хайдос, Акрам Афиф (оба - «Аль-Садд»), Алмоез Али, Мохаммед Мунтари (оба - «Аль-Духаиль»), Наиф Аль-Хадрами («Аль-Райян»), Ахмед Алаэльдин («Аль-Гафара»), Халид Мунир Мазид («Аль-Вакра»).



Расписание матчей сборной Катара на чемпионате мира по футболу 2022



Группа A



20.11 19:00 Катар - Эквадор



25.11 16:00 Катар - Сенегал



29.11 18:00 Нидерланды - Катар



Время начала матчей - московское.



Сборная Катара на чемпионатах мира



Сборная Катара впервые примет участие в чемпионате мира.