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Расписание матчей и состав Катара на ЧМ по футболу 2022


Расписание матчей Катара на ЧМ по футболу 2022

Сборная Катара на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Эквадором, Сенегалом и Нидерландами.

Сборная Катара как страна-хозяйка мирового первенства была освобождена от отборочных матчей.

Состав Катара на ЧМ-2022 по футболу

Вратари: Саад Аль-Шееб, Мешаал Баршам (оба - «Аль-Садд»), Юсеф Хассан («Аль-Гарафа»).

Защитники: Педро Мигел, Мусааб Хидир, Тарек Сальман, Булем Хоухи, Абделькарим Хассан (все - «Аль-Садд»), Хомам Ахмед («Аль-Гарафа»), Бассам Аль-Рави («Аль-Духаиль»), Джассим Габер («Аль-Араби»).

Полузащитники: Али Асад, Мохаммед Ваад, Салем Аль-Хаджри, Мустафа Тарек Машаал (все - «Аль-Садд»), Карим Будьяф, Ассим Модибо, Исмаил Мухаммад (все - «Аль-Духаиль»), Абделазиз Хатим («Аль-Райян»).

Нападающие: Хассан Аль-Хайдос, Акрам Афиф (оба - «Аль-Садд»), Алмоез Али, Мохаммед Мунтари (оба - «Аль-Духаиль»), Наиф Аль-Хадрами («Аль-Райян»), Ахмед Алаэльдин («Аль-Гафара»), Халид Мунир Мазид («Аль-Вакра»).

Расписание матчей сборной Катара на чемпионате мира по футболу 2022

Группа A

20.11 19:00 Катар - Эквадор

25.11 16:00 Катар - Сенегал

29.11 18:00 Нидерланды - Катар

Время начала матчей - московское.

Сборная Катара на чемпионатах мира

Сборная Катара впервые примет участие в чемпионате мира.









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