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Расписание матчей и состав Нидерландов на ЧМ по футболу 2022


Расписание матчей Нидерландов на ЧМ по футболу 2022

Сборная Нидерландов на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Сенегалом, Эквадором и Катаром.

Футболисты из Нидерландов завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв первое место в отборочной группе.

Состав Нидерландов на ЧМ-2022 по футболу

Вратари: Юстин Бейло («Фейеноорд»), Андрис Нопперт («Херенвен»), Ремко Пасвеер («Аякс»).

Защитники: Дэйли Блинд, Юрриен Тимбер (оба - «Аякс»), Дензел Думфрис, Стефан де Врей (оба - «Интер»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Тирелл Маласиа («Манчестер Юнайтед»), Джереми Фримпонг («Байер»).

Полузащитники: Стевен Бергейс, Дэви Классен, Кеннет Тайлор (все - «Аякс»), Тен Копмейнерс, Мартен де Рон (оба - «Аталанта»), Хави Симонс, Коди Гакпо, (оба - «ПСВ»), Френки де Йонг («Барселона»).

Нападающие: Люк де Йонг, Ноа Ланг (оба - «ПСВ»), Мемфис Депай («Барселона»), Стивен Бергвейн («Аякс»), Винсент Янссен («Антверпен»), Ваут Вегхорст(«Бернли»)

Расписание матчей сборной Нидерландов на чемпионате мира по футболу 2022

Группа A

21.11 19:00 Сенегал - Нидерланды

25.11 19:00 Нидерланды - Эквадор

29.11 18:00 Нидерланды - Катар

Время начала матчей - московское.

Сборная Нидерландов на чемпионатах мира

Лучший результат: финалист - 1974, 1978, 2010.









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