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Расписание матчей и состав Дании на ЧМ по футболу 2022



Расписание матчей Дании на ЧМ по футболу 2022

Сборная Дании на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Тунисом, Францией и Австралией.

Датские футболисты завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв первое место в отборочной группе.

Состав сборной Дании на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Вратари: Каспер Шмейхель («Ницца»), Фредерик Рённов («Унион»), Оливер Кристенсен («Герта»).

Защитники: Симон Кьер («Милан»), Йоаким Мехле («Аталанта»), Расмус Ниссен Кристенсен («Лидс»), Йенс Стрюгер Ларсен («Трабзонспор»), Даниэль Васс («Брондбю), Андреас Кристенсен («Барселона»), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас»), Виктор Нельссон («Галатасарай»), Александр Бах («Бенфика»).

Полузащитники: Томас Дилейни, Каспер Дольберг (оба - «Севилья»), Матиас Йенсен, Кристиан Нергор (оба - «Брентфорд»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм»), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед»), Роберт Сков («Хоффенхайм»), Андреас Сков Ольсен («Брюгге»).

Нападающие: Андреас Эвальд Корнелиус («Копенгаген»), Йонас Винд («Вольфсбург»), Миккель Дамсгор («Брентфорд»), Мартин Брейтуэйт («Эспаньол»), Юссуф Юрари Поульсен («Лейпциг»), Йеспер Линдстрем («Айнтрахт»).

Расписание матчей Дании на чемпионате мира по футболу 2022

Группа D

22.11 16:00 Дания - Тунис

26.11 19:00 Франция - Дания

30.11 18:00 Австралия - Дания

Время начала матчей - московское.

Сборная Дании на чемпионатах мира

Лучший результат: 1/4 финала - 1998.









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