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Мексика на ЧМ-2022 по футболу: состав и расписание матчей


Расписание матчей сборной Мексики на ЧМ по футболу 2022

Сборная Мексики на групповом этапе финальной стадии чемпионата мира по футболу 2022 встретится с Польшей, Аргентиной и Саудовской Аравией.

Мексиканские футболисты завоевали путевку на чемпионат мира в Катаре, заняв третье место в третьем раунде отбора в зоне КОНКАКАФ.

Состав сборной Мексики на ЧМ-2022 по футболу в Катаре


Вратари: Гильермо Очоа («Америка»), Альфредо Талавера («Хуарес»), Родольфо Кота («Леон»).

Защитники: Эктор Морено, Сесар Монтес, Хесус Гальярдо (все - «Монтеррей»), Хорхе Санчес («Аякс»), Кевин Альварес («Пачука»), Нестор Араухо («Америка»), Хоан Васкес («Кремонезе»), Херардо Артеага («Генк»).

Полузащитники: Андрес Гуардадо («Бетис»), Эктор Эррера («Хьюстон»), Карлос Родригес («Крус Асуль»), Эрик Гутьеррес (ПСВ), Луис Чавес («Пачука»), Эдсон Альварес («Аякс»), Орбелин Пинеда («Крус Асуль»), Луиш Ромо («Монтеррей»).

Нападающие: Алексис Вега («Гвадалахара»), Ирвинг Лосано («Наполи»), Рауль Хименес («Вулверхэмптон»), Роберто Альварадо («Крус Асуль»), Уриэль Антуна («Гвадалахара»), Энри Мартин («Америка»), Рохелио Фунес Мори («Монтеррей»).

Расписание матчей Мексики на чемпионате мира по футболу 2022


Группа C

22.11 19:00 Мексика - Польша

26.11 22:00 Аргентина - Мексика

30.11 22:00 Саудовская Аравия - Мексика

Время начала матчей - московское.

Сборная Мексики на чемпионатах мира

Лучший результат: 1/4 финала - 1970, 1986.









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