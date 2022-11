FIFA World Cup Qatar 2022







Competing countries were divided into eight groups of four teams. Teams in each group are playing one another in a round-robin and the top two teams advancing to the knockout stage.



FIFA World Cup Qatar 2022 Shedule



All times are local, AST (UTC+3).



20 November



19:00 Qatar - Ecuador - 0:2



21 November



16:00 England - Iran

19:00 Senegal - Netherlands

22:00 United States - Wales



22 November



13:00 Argentina - Saudi Arabia

16:00 Denmark - Tunisia

19:00 Mexico - Poland

22:00 France - Australia



23 November



13:00 Morocco - Croatia

16:00 Germany - Japan

19:00 Spain - Costa Rica

22:00 Belgium - Canada



24 November



13:00 Switzerland - Cameroon

16:00 Uruguay - South Korea

19:00 Portugal - Ghana

22:00 Brazil - Serbia



25 November



13:00 Wales - Iran

16:00 Qatar - Senegal

19:00 Netherlands - Ecuador

22:00 England - United States



26 November



13:00 Tunisia - Australia

16:00 Poland - Saudi Arabia

19:00 France - Denmark

22:00 Argentina - Mexico



27 November



13:00 Japan - Costa Rica

16:00 Belgium - Morocco

19:00 Croatia - Canada

22:00 Spain - Germany



28 November



13:00 Cameroon - Serbia

16:00 South Korea - Ghana

19:00 Brazil - Switzerland

22:00 Portugal - Uruguay



29 November



18:00 Ecuador - Senegal

18:00 Netherlands - Qatar

22:00 Iran - United States

22:00 Wales - England



30 November



18:00 Australia - Denmark

18:00 Tunisia - France

22:00 Saudi Arabia - Mexico

22:00 Poland - Argentina



1 December



18:00 Canada - Morocco

18:00 Croatia - Belgium

22:00 Costa Rica - Germany

22:00 Japan - Spain



2 December



18:00 Ghana - Uruguay

18:00 South Korea - Portugal

22:00 Serbia - Switzerland

22:00 Cameroon - Brazil



Round of 16



03 DEC 18:00 A1 - B2

03 DEC 22:00 C1 - D2

04 DEC 18:00 D1 - C2

04 DEC 22:00 B1 - A2

05 DEC 18:00 E1 - F2

05 DEC 22:00 G1 - H2

06 DEC 18:00 F1 - E2

06 DEC 22:00 H1 - G2



Quarter-finals



09 DEC 18:00

09 DEC 22:00

10 DEC 18:00

10 DEC 22:00



Semi-finals



13 DEC 22:00

14 DEC 22:00



Third place



17 DEC 18:00



Final



18 DEC 18:00



















Расписание ЧМ-2022 по футболу на 20 ноября Map of Ukraine with main cities. Ukraine Map in English Кубок конфедераций 2017 Как играли «Торпедо», «Ротор» и ЦСКА на «Олд Траффорд» Топ-10. Самые вместительные арены НХЛ