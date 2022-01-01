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Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022 на сегодня



Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022

На чемпионате мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола, состоялись очередные матчи.

Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице группового этапа? Кто выйдет в плей-офф ЧМ-2022?

Расписание матчей ЧМ-2022

Результаты матчей ЧМ-2022

Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022


Положение команд на 26 ноября.

Группа A

1. Эквадор - 4 очка (2 игры), 2. Нидерланды - 4 (2), 3. Сенегал - 3 (2), 4. Катар - 0 (2).

Группа B

1. Англия - 4 очка (2 игры), 2. Иран - 3 (2), 3. США - 2 (2), 4. Уэльс - 1 (2).

Группа C

1. Саудовская Аравия - 3 очка (1 игра), 2. Мексика - 1 (1), 3. Польша - 1 (1), 4. Аргентина - 0 (1).

Группа D

1. Франция - 3 очка (1 игра), 2. Австралия - 3 (2), 3. Дания - 1 (1), 4. Тунис - 1 (2).

Группа E

1. Испания - 3 очка (1 игра), 2. Япония - 3 (1), 3. Германия - 0 (1). 4. Коста-Рика - 0 (1).

Группа F

1. Бельгия - 3 очка (1 игра), 2. Марокко - 1 (1), 3. Хорватия - 1 (1), 4. Канада - 0 (0).

Группа G

1. Бразилия - 3 очка (1 игра), 2. Швейцария - 3 (1), 3. Камерун - 0 (1), 4. Сербия - 0 (1).

Группа H

1. Португалия - 3 очка (1 игра), 2. Южная Корея - 1 (1), 3. Уругвай - 1 (1), 4. Гана - 0 (1).









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