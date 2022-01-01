Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022 на сегодня





На чемпионате мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола, состоялись очередные матчи.



Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице группового этапа? Кто выйдет в плей-офф ЧМ-2022?



Расписание матчей ЧМ-2022



Результаты матчей ЧМ-2022





Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022



Положение команд на 26 ноября.



Группа A



1. Эквадор - 4 очка (2 игры), 2. Нидерланды - 4 (2), 3. Сенегал - 3 (2), 4. Катар - 0 (2).



Группа B



1. Англия - 4 очка (2 игры), 2. Иран - 3 (2), 3. США - 2 (2), 4. Уэльс - 1 (2).



Группа C



1. Саудовская Аравия - 3 очка (1 игра), 2. Мексика - 1 (1), 3. Польша - 1 (1), 4. Аргентина - 0 (1).



Группа D



1. Франция - 3 очка (1 игра), 2. Австралия - 3 (2), 3. Дания - 1 (1), 4. Тунис - 1 (2).



Группа E



1. Испания - 3 очка (1 игра), 2. Япония - 3 (1), 3. Германия - 0 (1). 4. Коста-Рика - 0 (1).



Группа F



1. Бельгия - 3 очка (1 игра), 2. Марокко - 1 (1), 3. Хорватия - 1 (1), 4. Канада - 0 (0).



Группа G



1. Бразилия - 3 очка (1 игра), 2. Швейцария - 3 (1), 3. Камерун - 0 (1), 4. Сербия - 0 (1).



Группа H



1. Португалия - 3 очка (1 игра), 2. Южная Корея - 1 (1), 3. Уругвай - 1 (1), 4. Гана - 0 (1).