На чемпионате мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола, состоялись очередные матчи.
Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице группового этапа? Кто выйдет в плей-офф ЧМ-2022?
Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022
Положение команд на 22 ноября.
Группа A
1. Эквадор - 3 очка (1 игра), 2. Нидерланды - 3 (1), 3. Сенегал - 0 (1), 4. Катар - 0 (1).
Группа B
1. Англия - 3 очка (1 игра), 2. США - 1 (1), 3. Уэльс - 1 (1), 4. Иран - 0 (1).
Группа C
1. Саудовская Аравия - 3 очка (1 игра), 2. Мексика - 0 (0), 3. Польша - 0 (0), 4. Аргентина - 0 (1).
Группа D
1. Дания - 1 очко (1 игра), 2. Тунис - 1 (1), 3. Франция - 0 (0), 4. Австралия - 0 (0).
Группа E
1. Испания - 0 очков, 2. Коста-Рика - 0, 3. Германия - 0, 4. Япония - 0.
Группа F
1. Бельгия - 0 очков, 2. Канада - 0, 3. Марокко - 0, 4. Хорватия - 0.
Группа G
1. Бразилия - 0 очков, 2. Сербия - 0, 3. Швейцария - 0, 4. Камерун - 0.
Группа H
1. Португалия - 0 очков, 2. Гана - 0, 3. Уругвай - 0, 4. Южная Корея - 0.