Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022



Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022

На чемпионате мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола, состоялись очередные матчи.

Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице группового этапа? Кто выйдет в плей-офф ЧМ-2022?

Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022

Положение команд на 22 ноября.

Группа A

1. Эквадор - 3 очка (1 игра), 2. Нидерланды - 3 (1), 3. Сенегал - 0 (1), 4. Катар - 0 (1).

Группа B

1. Англия - 3 очка (1 игра), 2. США - 1 (1), 3. Уэльс - 1 (1), 4. Иран - 0 (1).

Группа C

1. Саудовская Аравия - 3 очка (1 игра), 2. Мексика - 0 (0), 3. Польша - 0 (0), 4. Аргентина - 0 (1).

Группа D

1. Дания - 1 очко (1 игра), 2. Тунис - 1 (1), 3. Франция - 0 (0), 4. Австралия - 0 (0).

Группа E

1. Испания - 0 очков, 2. Коста-Рика - 0, 3. Германия - 0, 4. Япония - 0.

Группа F

1. Бельгия - 0 очков, 2. Канада - 0, 3. Марокко - 0, 4. Хорватия - 0.

Группа G

1. Бразилия - 0 очков, 2. Сербия - 0, 3. Швейцария - 0, 4. Камерун - 0.

Группа H

1. Португалия - 0 очков, 2. Гана - 0, 3. Уругвай - 0, 4. Южная Корея - 0.









  • Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу по каналам ТВ
  • Расписание матчей ЧМ 2022, календарь чемпионата мира по футболу в Катаре
  • Жеребьевка Евро-2024 по футболу
  • Жеребьевка чемпионата мира по футболу 2022. 1 апреля. Где смотреть в прямом ...
  • Чемпионат мира по футболу 2018
    •




    Расписание матчей ЧМ 2022, календарь чемпионата мира по футболу в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.

    Расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу по каналам ТВ

    Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2022

    Телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре будут вести федеральный канал Матч ТВ и телеканал Матч Футбол 1.

    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 22 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 22 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание Кубка России по футболу 2022, где смотреть прямые трансляции

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 27 ноября.









    Курс евро ЦБ РФ на 23 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 23 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022
    Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2022, кто забивал
    Где находится Макеевка на карте ДНР, Донецкой области
    Где находится Павловка под Угледаром на карте ДНР, Донецкой области
    Где находится Шебекино на карте Белгородской области
    Народные приметы на 24 ноября 2022 - Федор Студит
    Народные приметы на 23 ноября 2022 - Родион и Ераст
    Какой праздник 24 ноября 2022. Какой церковный праздник в России


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru