



На чемпионате мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола, состоялись очередные матчи.



Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице группового этапа? Кто выйдет в плей-офф ЧМ-2022?



Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022



Положение команд на 22 ноября.



Группа A



1. Эквадор - 3 очка (1 игра), 2. Нидерланды - 3 (1), 3. Сенегал - 0 (1), 4. Катар - 0 (1).



Группа B



1. Англия - 3 очка (1 игра), 2. США - 1 (1), 3. Уэльс - 1 (1), 4. Иран - 0 (1).



Группа C



1. Саудовская Аравия - 3 очка (1 игра), 2. Мексика - 0 (0), 3. Польша - 0 (0), 4. Аргентина - 0 (1).



Группа D



1. Дания - 1 очко (1 игра), 2. Тунис - 1 (1), 3. Франция - 0 (0), 4. Австралия - 0 (0).



Группа E



1. Испания - 0 очков, 2. Коста-Рика - 0, 3. Германия - 0, 4. Япония - 0.



Группа F



1. Бельгия - 0 очков, 2. Канада - 0, 3. Марокко - 0, 4. Хорватия - 0.



Группа G



1. Бразилия - 0 очков, 2. Сербия - 0, 3. Швейцария - 0, 4. Камерун - 0.



Группа H



1. Португалия - 0 очков, 2. Гана - 0, 3. Уругвай - 0, 4. Южная Корея - 0.