



На чемпионате мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола, состоялись очередные матчи.



Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице группового этапа? Кто выйдет в плей-офф ЧМ-2022?



Участники плей-офф ЧМ-2022



Сборные, которые обеспечили себе путевку в 1/8 финала: Франция, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал, Англия, США, Австралия.





Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022



Положение команд на 30 ноября.



Группа A



Итог: 1. Нидерланды - 7 очков, 2. Сенегал - 6, 3. Эквадор - 4, 4. Катар - 0.



Группа B



Итог: 1. Англия - 7 очков, 3. США - 5, 3. Иран - 3, 4. Уэльс - 1.



Группа C



Итог: 1. Аргентина - 6 очков, 2. Польша - 4, 3. Мексика - 4, 4. Саудовская Аравия - 3.



Польша опережает Мексику по лучшей разнице мячей - 2-2 против 2-3.



Группа D



Итог: 1. Франция - 6 очков, 2. Австралия - 6, 3. Тунис - 4, 4. Дания - 1.



Франция опережает Австралию по лучшей разнице мячей - 6-3 против 3-4.



Группа E



1. Испания - 4 очка (2 игры), 2. Япония - 3 (2), 3. Коста-Рика - 3 (2). 4. Германия - 1 (2).



Группа F



1. Хорватия - 4 очка (2 игры), 2. Марокко - 4 (2), 3. Бельгия - 3 (2), 4. Канада - 0 (2).



Группа G



1. Бразилия - 6 очков (2 игры), 2. Швейцария - 3 (2), 3. Камерун - 1 (2), 4. Сербия - 1 (2).



Группа H



1. Португалия - 6 очков (2 игры), 2. Гана - 3 (2), 3. Южная Корея - 1 (2), 4. Уругвай - 1 (2).