



На чемпионате мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола, состоялись очередные матчи.



Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице группового этапа? Кто выйдет в плей-офф ЧМ-2022?



Участники плей-офф ЧМ-2022



Сборные, которые обеспечили себе путевку в 1/8 финала: Франция, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал.





Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022



Положение команд на 29 ноября.



Группа A



Итог: 1. Нидерланды - 7 очков, 2. Сенегал - 6, 3. Эквадор - 4, 4. Катар - 0.



Группа B



1. Англия - 4 очка (2 игры), 2. Иран - 3 (2), 3. США - 2 (2), 4. Уэльс - 1 (2).



Группа C



1. Польша - 4 очка (2 игры), 2. Аргентина - 3 (2), 3. Саудовская Аравия - 3 (2), 4. Мексика - 1 (2).



Группа D



1. Франция - 6 очков (2 игры), 2. Австралия - 3 (2), 3. Дания - 1 (2), 4. Тунис - 1 (2).



Группа E



1. Испания - 4 очка (2 игры), 2. Япония - 3 (2), 3. Коста-Рика - 3 (2). 4. Германия - 1 (2).



Группа F



1. Хорватия - 4 очка (2 игры), 2. Марокко - 4 (2), 3. Бельгия - 3 (2), 4. Канада - 0 (2).



Группа G



1. Бразилия - 6 очков (2 игры), 2. Швейцария - 3 (2), 3. Камерун - 1 (2), 4. Сербия - 1 (2).



Группа H



1. Португалия - 6 очков (2 игры), 2. Гана - 3 (2), 3. Южная Корея - 1 (2), 4. Уругвай - 1 (2).