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Турнирная таблица ЧМ-2022 по футболу, участники плей-офф, кто вышел в 1/8 финала



Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022

На чемпионате мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола, состоялись очередные матчи.

Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице группового этапа? Кто выйдет в плей-офф ЧМ-2022?

Участники плей-офф ЧМ-2022

Сборные, которые обеспечили себе путевку в 1/8 финала: Франция, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Сенегал.

Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022


Положение команд на 29 ноября.

Группа A

Итог: 1. Нидерланды - 7 очков, 2. Сенегал - 6, 3. Эквадор - 4, 4. Катар - 0.

Группа B

1. Англия - 4 очка (2 игры), 2. Иран - 3 (2), 3. США - 2 (2), 4. Уэльс - 1 (2).

Группа C

1. Польша - 4 очка (2 игры), 2. Аргентина - 3 (2), 3. Саудовская Аравия - 3 (2), 4. Мексика - 1 (2).

Группа D

1. Франция - 6 очков (2 игры), 2. Австралия - 3 (2), 3. Дания - 1 (2), 4. Тунис - 1 (2).

Группа E

1. Испания - 4 очка (2 игры), 2. Япония - 3 (2), 3. Коста-Рика - 3 (2). 4. Германия - 1 (2).

Группа F

1. Хорватия - 4 очка (2 игры), 2. Марокко - 4 (2), 3. Бельгия - 3 (2), 4. Канада - 0 (2).

Группа G

1. Бразилия - 6 очков (2 игры), 2. Швейцария - 3 (2), 3. Камерун - 1 (2), 4. Сербия - 1 (2).

Группа H

1. Португалия - 6 очков (2 игры), 2. Гана - 3 (2), 3. Южная Корея - 1 (2), 4. Уругвай - 1 (2).









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