Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Турнирная таблица группового этапа ЧМ-2022 по футболу



Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022

На чемпионате мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола, определились все участники плей-офф.

Участники плей-офф ЧМ-2022

Сборные, которые вышли в 1/8 финала: Нидерланды, Сенегал, Англия, США, Аргентина, Польша, Франция, Австралия, Япония, Испания, Марокко, Хорватия, Бразилия, Швейцария, Португалия, Южная Корея.

Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022


Группа A

Итог: 1. Нидерланды - 7 очков, 2. Сенегал - 6, 3. Эквадор - 4, 4. Катар - 0.

Группа B

Итог: 1. Англия - 7 очков, 3. США - 5, 3. Иран - 3, 4. Уэльс - 1.

Группа C

Итог: 1. Аргентина - 6 очков, 2. Польша - 4, 3. Мексика - 4, 4. Саудовская Аравия - 3.

Польша опережает Мексику по лучшей разнице мячей - 2-2 против 2-3.

Группа D

Итог: 1. Франция - 6 очков, 2. Австралия - 6, 3. Тунис - 4, 4. Дания - 1.

Франция опережает Австралию по лучшей разнице мячей - 6-3 против 3-4.

Группа E

Итог: 1. Япония - 6 очков, 2. Испания - 4, 3. Германия - 4, 4. Коста-Рика - 3.

Испания опережает Германию по лучшей разнице мячей - 9-3 против 6-5.

Группа F

Итог: 1. Марокко - 7 очков, 2. Хорватия - 5, 3. Бельгия - 4, 4. Канада - 0.

Группа G

Итог: 1. Бразилия - 6 очков, 2. Швейцария - 6, 3. Камерун - 4, 4. Сербия - 1.

Бразилия опережает Швейцарию по лучшей разнице мячей - 3-1 против 4-3.

Группа H

Итог: 1. Португалия - 6 очков, 2. Южная Корея - 4, 3. Уругвай - 4, 2. Гана - 3.

Южная Корея опережает Уругвай по количеству забитых мячей - 4-4 против 2-2.









  • Расписание матчей 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022
  • Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре
  • Расписание трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ
  • Жеребьевка чемпионата мира по футболу 2022. 1 апреля. Где смотреть в прямом ...
  • Чемпионат мира по футболу 2018
    •




    КХЛ 2022/2023. Расписание матчей / Календарь игр, где смотреть прямые трансляции 4 декабря

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 4 декабря

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание трансляций ЧМ 2022 по футболу на ТВ

    Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2022

    Прямые телетрансляции с чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре ведет федеральный канал Матч ТВ.

    Букмекерские конторы с фрибетом без депозита при регистрации на fribety.ru

    Букмекерские конторы с фрибетом

    Деньги невозможно притянуть силой мысли, их можно заработать в букмекерских конторах с фрибетом без депозита при регистрации.

    Расписание матчей 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2022

    На странице представлено расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, который проводится под эгидой ФИФА и время начала игр чемпионата мира в Катаре.









    4 декабря - какой знак зодиака, праздник, день недели и года, какая луна
    Результаты матчей чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре
    Турнирная таблица группового этапа ЧМ-2022 по футболу
    Разговоры о важном 5 декабря 2022, Волонтеры России, тема классного часа
    Где находится Марганец на карте Днепропетровской области Украины
    Курс евро ЦБ РФ на 3 декабря 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 3 декабря 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Какой праздник 3 декабря 2022. Какой сегодня церковный праздник в России
    Сколько дней до Нового года 2023, через сколько дней Новый год
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 3 декабря 2022


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru