



На чемпионате мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола, определились все участники плей-офф.



Участники плей-офф ЧМ-2022



Сборные, которые вышли в 1/8 финала: Нидерланды, Сенегал, Англия, США, Аргентина, Польша, Франция, Австралия, Япония, Испания, Марокко, Хорватия, Бразилия, Швейцария, Португалия, Южная Корея.





Турнирная таблица чемпионата мира по футболу 2022



Группа A



Итог: 1. Нидерланды - 7 очков, 2. Сенегал - 6, 3. Эквадор - 4, 4. Катар - 0.



Группа B



Итог: 1. Англия - 7 очков, 3. США - 5, 3. Иран - 3, 4. Уэльс - 1.



Группа C



Итог: 1. Аргентина - 6 очков, 2. Польша - 4, 3. Мексика - 4, 4. Саудовская Аравия - 3.



Польша опережает Мексику по лучшей разнице мячей - 2-2 против 2-3.



Группа D



Итог: 1. Франция - 6 очков, 2. Австралия - 6, 3. Тунис - 4, 4. Дания - 1.



Франция опережает Австралию по лучшей разнице мячей - 6-3 против 3-4.



Группа E



Итог: 1. Япония - 6 очков, 2. Испания - 4, 3. Германия - 4, 4. Коста-Рика - 3.



Испания опережает Германию по лучшей разнице мячей - 9-3 против 6-5.



Группа F



Итог: 1. Марокко - 7 очков, 2. Хорватия - 5, 3. Бельгия - 4, 4. Канада - 0.



Группа G



Итог: 1. Бразилия - 6 очков, 2. Швейцария - 6, 3. Камерун - 4, 4. Сербия - 1.



Бразилия опережает Швейцарию по лучшей разнице мячей - 3-1 против 4-3.



Группа H



Итог: 1. Португалия - 6 очков, 2. Южная Корея - 4, 3. Уругвай - 4, 2. Гана - 3.



Южная Корея опережает Уругвай по количеству забитых мячей - 4-4 против 2-2.